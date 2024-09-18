港燈電廠禦暴風雨 加高地基建防洪牆 稱可應付本世紀極端天氣

高度超山竹最高水位紀錄

港燈昨表示，2018年「山竹」襲港時，港島東部港燈的設施錄得水浸最高達主水平基準加5.45米；港燈正分階段為變電站加裝或提升高度為主水平基準加6米的擋水牆，預計到2026年初，提升工程將覆蓋所有距離岸邊100米內、位處有嚴重水浸風險地區的電力設施。

客戶新電站須採相同標準

港燈亦修訂內部指引，由2022年6月起所有新興建的主變電站，防洪能力一律提升至可應付高度為主水平基準加7米的水浸情况。由客戶提供、新興建的配電變電站，亦要符合相同標準。

港燈發電科總經理周火勝透露，南丫發電廠內早前落成投產的燃氣發電機組 L12，以及正在興建的L13機組，建築物的地基高度已為主水平基準加7米，大幅減低因惡劣及極端天氣發生水浸的可能。

港燈輸配電科總經理楊廣通則指出，距離岸邊100米以內的低窪地區，在遇上惡劣以至極端天氣時，受水浸的威脅較大；港燈在過去10年已分批為超過280個變電站加裝或提升防洪設備，包括在主要供電設施加裝承托基座、安裝多階段水浸警報系統等。楊續稱，發電廠內多個關鍵地點設有防波堤和約兩米高的防洪牆，今年內亦將在發電廠內近海位置加裝「可拆除式防洪閘」，作為極端天氣保護裝置。