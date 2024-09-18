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港聞

港聞二

陸振中涉非禮襲下屬案 途人指聞被告拒勸阻 「你走啦 我死我事」

【明報專訊】沙頭角分區時任指揮官警司陸振中涉三度非禮醉酒女下屬，翌月飯局後又襲擊下屬，案件昨在區院第18天審訊。襲擊事件當日報警的女途人作供稱，她在停車場看到七人車司機與男女糾纏，其間司機不斷說「你走啦，我死我事呀」，隨後車輛撞到其他車和防撞欄，亦看到其中一男右手流血。為遷就法庭檔期，本案押後至10月8日續審。

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X，以及同年7月15日各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

案件原本排定17天審訊，昨超出原定審期。控方傳召途人郭聰穎，郭供稱2022年7月15日她與男友和友人在粉嶺吃過晚飯後，前往牽晴間停車場取車。推門之際看到一輛七人車停在路中心，駕駛座有一名男子，另一名身穿黑色T恤卡其色長褲的男子站在司機位旁，一名束馬尾的女子在副駕。

指七人車前駛後退撞欄撞車

郭續稱，七人車傳出吵鬧聲，她路過時司機不停大聲說「你走啦，你走啦」，其他人稱呼他為「阿sir」。糾纏期間馬尾女子向另一名穿藍色恤衫的男子說「上車啦，×你老母！」七人車不斷前駛後退，撞到防撞欄和另一輛私家車，郭並目睹穿黑色T恤的男子右手流血。郭確認她其後報警，在軍裝警員和救護員到場後交代案發經過。

保安員楊詠誠從閉路電視片段看到七人車司機駛至閘口時，八達通未能感應閱卡器，他到閘口協助，其間聽到有人說已報警，不要讓七人車離開，楊遂放置一支金屬柱在車前。楊又指，車上坐後座的男子隨後拍卡，閘門升起，該男子問楊為何不讓車駛離。

【案件編號：DCCC 137/23】

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