因噪音斬死鄰居 男子認失常誤殺

被告有傷人黑社會案底

控方指被告何世宇（現38歲，報稱無業）有傷人、刑毁及參與三合會組織等案底。辯方求情稱本案對事主家屬是一場悲劇，被告向家屬表達真誠道歉。法官表示欲為被告索取精神科及背景報告後判刑，辯方同意及表示留待判刑當日再求情。

案情指，被告自2018年確診精神分裂症。事主黃杏林案發時84歲，與妻同住恆安邨某室，與被告相鄰，素無積怨。2021年9月27日，事主在妻子目送下離家，行經走廊時被告衝出用菜刀斬事主頭、背及肩部數次。被告走向事主單位，事主妻子因害怕而立刻關門，並着女兒報警。

事主送往威爾斯親王醫院搶救，現場發現涉案40厘米長菜刀及事主被斬甩的手指。事主同日證實死亡，死於多處刀傷及失血，驗屍報告指事主有至少45處刀傷。

犯案後被告自行前往威院，向一名護士稱曾傷人，當場被捕。被告被捕後還押小欖，精神科醫生評估被告案發時患有偏狂型精神分裂症及妄想。

被告在警誡下稱由於源於鄰居持續一年的噪音問題，他想殺害任何居於事主單位內的人；當時他見事主在走廊出現便生氣及情緒激動，事主曾舉手擋刀，但被告向事主頭及手部揮刀7至8次，並在事主倒地後繼續揮刀3至4次。

【案件編號：HCCC 422/23】