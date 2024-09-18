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港聞二

警轟斃持刀失常漢 監警：未接投訴暫不跟進

【明報專訊】北角日前38歲患思覺失調男子疑病發持刀襲擊家人，其後持刀衝向警員，被警員開槍擊斃。死者父親事後接受傳媒訪問稱對兒子遭槍擊表示震驚。監警會秘書長梅達明昨回應開槍事件稱，監警會暫未收到投訴，在沒收投訴下是不會跟進事件。他說警方內部對武力使用有清晰指引，包括當面對嚴重身體傷害或者死亡時，可使用手槍制止威嚇，以保護前線警員及市民安全。

監警指警方用武指引清晰

日前警方稱事主當時雙手持武器衝向警員，雙方僅相距1.5米，屬緊急情况，為保障在場各人安全，開槍別無選擇，有關武力使用合乎警方守則。

梅達明表示，警方內部指引已清晰交代在哪種情况應使用哪種程度武力，當遇到嚴重身體傷害或死亡時，警員可用手槍，但目的是制止威嚇。被問若對象患精神疾病，警方會否有特別處理時，他強調前線警員有責任立即停止威嚇，「保護不單止前線警員，還有保護周邊市民的安全」。至於會否主動調查事件，他指沒有投訴下，監警會就不會工作。

社工倡加強前線警培訓

強調並非質疑處理不當

有不願具名的註冊社工預計未來將有愈來愈多情緒爆煲個案，建議警方加強前線警員對精神健康的培訓和認知，「會否可以先勸導、平靜，才嘗試制服」。

該社工稱無法評估事發當刻實際情况，強調並非質疑警員處理不當，而是處理精神病患的暴力風險個案不容易，必須接受相關訓練才懂處理，例如如何「買時間」平復患者情緒。

該社工說政府可考慮如何跨部門應對涉及精神病患的報案，例如安排社工一同到現場，期望死因庭調查事件始末並提出改善建議，避免再有悲劇發生。

兩名家福會社工昨到錦屏樓事發樓層向涉事單位及鄰居拍門，了解有否因事件感困擾等。家福會回覆本報稱，事件發生後主動了解鄰近居民的需要，為區內居民提供情緒支援。

處理1427投訴指控 42屬實

另外，監警會公布今年首8個月投訴警察課接獲1156宗投訴，較去年同期增約5%。當中最多投訴指控類別為「疏忽職守」，有784項；其次為「行為不當或態度欠佳或粗言穢語」，有629項。

該會處理1427項投訴指控，當中42項證明屬實，另有四成個案撤回投訴，37%因得不到投訴人協助而無法追查。

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