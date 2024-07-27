領「網戀女友遺產」騙局 99男失2000萬 11人涉詐騙洗黑錢被捕 事主包括醫生教師

涉案詐騙集團於去年12月至今年8月針對男性落手。成員於交友程式假扮在日本工作的香港女子，結識本港男子。雙方發展成為網絡情侶後，集團再派人假扮「女友」日本公司的上司，聲稱女友不幸離世，留下數十萬元遺產，要求事主繳付行政費領取遺產。事主若上當，就會被要求更多行政費，直到發現被騙。

26歲辦公室助理失108萬元

「上司」會提供日本公司名片，以加強說服力。網戀期間，男事主最多只聽過「女友」聲音或見過相片，從無見過真人。警方接獲99宗同類報案，99名本地男事主介乎21歲至44歲，當中不乏專業人士，包括測量師、工程師、教師及醫生。最大損失金額案件涉108萬元，26歲受害男子任職辦公室助理。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察宋家煒表示，警方鎖定集團成員身分後，前日於全港多處以串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕9男2女，介乎20至59歲。警方在行動中檢獲13部電話及1部電腦。

警方調查發現集團亦涉嫌操控逾30個銀行戶口洗黑錢，以便收到騙款後即時轉帳。集團去年12月至今年8月共清洗2000萬元懷疑犯罪得益，並開設不同傀儡虛擬貨幣戶口洗黑錢。售賣戶口者可獲數千至1萬元報酬。

網戀騙案男事主佔35%

宋家煒提醒網上情緣受騙人不止女性，據警方今年8月資料，網上情緣騙案男事主佔逾35%，呼籲市民提高警覺。