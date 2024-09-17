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灣區手記：網約車司機生計 ／文：尚東美

【明報專訊】在廣州召網約車，價格比香港的士便宜一大截。早前乘車從南沙到天河，60公里車程約1小時，不計高速公路收費，「一口價」126元（人民幣，下同）。在香港由屯門到柴灣不足50公里，車費可達400港元，心中不禁疑問，廣州網約車司機收入是否足以維持生計？恰遇廣州大雨，車程倍增至兩小時，司機嚼上一顆口香糖，然後遞給後座的我，兩個陌生人展開對話，也解答了我心中疑問。

司機姓涂，家鄉在湖南，兩年前以15萬元買入一輛新能源車便開始接單，汽車充電費約30元，充滿後可跑300公里。當日他開了超過10小時車，要再充電；而當日訂單收入約400元，扣除電費、車價及保險開支約150元，推算平均月入或不足1萬元。

涂說，去年每日可掙600至700元，今年或因競爭激烈，平台推出「一口價」搶客令收入減，有司機為了掙更多錢，日做15至16小時。他就曾目睹有網約車司機猝死，現場有記者問醫護人員司機死因，獲回答是腦癇發作。「即是累死的。」涂說。

雨中行車，旁邊不時有司機胡亂切線，涂師傅卻心境平靜，與前車保持距離，認為安全要緊。他又說，雖然收入少了，但情願有足夠休息，今天掙少了明天再努力，生活安好就可。言談間，涂說以前在中山開製衣廠，倒閉後才轉行，欠債30萬元仍待償還，經歷過低谷，令他更珍惜現在所有。

司機心態正面固然好，更重要是待遇問題應得到重視，才能讓路上千千萬萬個「涂師傅」的勞力得到應有尊重。

文：尚東美

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