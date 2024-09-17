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灣區熱搜：濠江橫琴學校開學 有家長為名校搬入

【明報專訊】位於珠海橫琴的澳門新街坊去年11月底開售，鄰近的學校配套質素是當時不少睇樓澳門居民的關注點。今年9月3日，由澳門傳統名校濠江中學開辦，與澳門新街坊相鄰的濠江中學附屬橫琴學校（下稱濠江橫琴學校）開學，首學年收256名新生，為內地首間澳人子弟學校，採用澳門模式教學。有澳門新街坊居民說是為入讀名校而買入屋苑單位，惟鄰近配套未齊備，仍要適應。

內地首間澳人子弟校 採澳式教學

濠江橫琴學校目前設小學部及幼稚園部，首學年招收K1至小學二年級生，4名教師來自澳門、7名外籍、14名內地，學校會教授繁體字，中學部料2026年落成。

開學當日，不少家長從珠海或澳門駕車送子女上學，亦有澳門新街坊居民落樓送子女上學。麥先生兩名女兒均是濠江橫琴學校學生，分別讀K1及小二，他半年前買入澳門新街坊單位，說旁邊有該校「是好大的因素」，「大人住邊度都無所謂，最主要係睇小朋友讀書」。麥說一家四口已入住約兩個月，仍要適應，因生活不及澳門方便，例如要駕車5至10分鐘買餸，但論居住環境則比澳門理想。

盧女士當日送讀小二的女兒上學，她說一家三口原租住澳門一房一廳單位，今年斥資約200萬元人民幣買入澳門新街坊兩房一廳單位，認為新居環境及價格較澳門優勝，不過同樣表示周邊配套未完善，入住兩個月未有超市，買餸要外賣或到附近村內店舖，但村內街市選擇有限。

相關字詞﹕濠江橫琴學校 濠江中學 橫琴 澳門新街坊 大灣區

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