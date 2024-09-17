灣區熱搜：去年底開售單位賣出三成 七成商戶本月開業

澳門新街坊居民麥先生說，同層只有自己一伙，不過上下層已有人住，屋苑暫未算熱鬧。另一居民盧小姐說，同層有一半單位已入伙。此外，屋苑往返橫琴口岸的免費穿梭巴士，中午班次也有不少人乘坐，由於尚有單位待售，日間可見多名地產代理在巴士站邀落車乘客睇樓。商舖方面，屋苑提供約60個舖位，已開業的包括中銀分行、菜鳥驛站、7-11便利店及食肆「誠品咖啡」等，其他商舖則正在裝修，包括理髮店、超市、麥當勞、美容中心等。

據澳門《力報》上月底引述澳門新街坊項目負責人陳潤錡稱，樓盤已售出逾1300個單位，約佔總數三成，已裝修有條件可入住單位約500多個，「現在晚上能夠看見的住戶燈火還是蠻多的」；商舖方面，料約七成商業空間本月內開始營業。他又稱，屋苑會所、體育設施如泳池、網球場、籃球場等均在試營運，穿梭巴士亦將加密班次，方便居民及睇樓客出入。

居橫琴澳門人達1.5萬

橫琴合作區執委會副主任符永革月初出席「2024鳳凰灣區財經論壇」時表示，澳門新街坊的教育、醫療、廣播電視等公共服務，已先行試辦銜接澳門標準的各項政策；數據傳輸方面，在國家數據跨境傳輸安全管理制度框架下，用戶已實現趨同澳門的國際互聯網環境。他又說，合作區成立3年以來，截至今年6月在橫琴生活居住的澳門人達1.5萬名、就業人數逾5000；在合作區就讀的澳門學生近300人，未包括今年開學的濠江橫琴學校首屆200多名學生。