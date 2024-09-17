灣區熱搜：澳門新街坊買樓開店 橫琴新街坊：喜鄰里同聲同氣

明報記者 鄭律銘

公共服務銜接澳門

「畀啲意見我哋啊。」1987年起從事咖啡行業的湯錦珍，今年8月在澳門新街坊開設分店試業，光顧者不乏屋苑居民，他們用彼此最熟悉的廣東話交流，顧客回應：「我覺得鰻魚焾咗啲，多啲汁更好。」湯聽罷隨即着店員向廚師反映。訪問期間，有來自澳門的朋友專程光顧，她把握機會敘舊，邀請對方一同細嘗咖啡。

湯錦珍說，之前對澳門新街坊並無認知，亦沒有在橫琴開店或居住的想法，直至今年3月左右，應朋友邀請到橫琴看看，短時間內就決定買樓兼開店。她在澳門新街坊買入一個三房單位，除了方便往返橫琴和澳門打理咖啡店，也方便家人隨時可過來住。湯說，澳門新街坊建築密度較澳門低，有不少綠化環境，更重要是單位只限澳門人購買，有澳門人的生活氛圍，感覺「同聲同氣」。此外，屋苑樓下有由澳門衛生局設立的衛生中心，為澳門居民提供普通科門診及醫療保健，可照顧到她年長父母的健康需要，例如定期做身體檢查等。

受訪時店舖試業滿一個月，湯說挑戰之一是員工交通時間長。她的店舖品牌定位是提供中高端咖啡，聘用的咖啡師大多持相關專業資格，為了橫琴新店，她專門安排3名原先在澳門分店的員工來幫手，但由澳門黑沙環或澳門半島出發，到橫琴口岸已需約30至40分鐘，對員工十分不便，亦影響她從澳門招聘人手，期待當局可加強澳門各區直達橫琴口岸的交通。

澳門員工赴店不便 盼加強直達口岸交通

進口食材成本高 盼有免稅安排

此外，橫琴粵澳深度合作區今年3月起「封關」，在澳門與橫琴的「一線」口岸合資格貨品可免稅，但個體工商戶自用進口貨物不包括在內，因此湯的店舖使用進口食材成本較在澳門高。湯舉例，在橫琴使用美國高級牛肉，因徵稅會貴兩至三成，增加經營開支，但她堅持維持食材質素，並採用最合適材料烹飪，長遠而言，她期望橫琴可以有適用於小商戶的進口食材免稅安排。

誠品咖啡屬於澳門新街坊內最早開業的食肆之一，湯說首兩周人流不多，近期已見改善，而項目日後會有4000戶入伙，發展方招商時亦有考慮店舖類型多元，因此不擔心惡性競爭，亦看好前景。她說店舖人手及品質已逐漸穩定，未來會增聘人手，「希望澳門人地方有澳門品牌落地，都是一個情意結」。