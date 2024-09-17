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港聞二

新煽動罪首宗定罪 男子穿「光時」衫候判

【明報專訊】27歲無業男子今年6月12日身穿「光時」上衣和戴「F.D.N.O.L.」口罩，他昨在西九龍裁判法院承認第23條立法後、《維護國家安全條例》的新煽動罪，為定罪首案。對於被告在裁判法院最高只可判監兩年，總裁判官蘇惠德明言不傾向視曾犯舊煽動罪的被告為「積犯」，押後至周四判刑，其間被告還押。

曾犯舊煽動 官稱不視積犯周四判

被告諸啓邦承認「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，「拒出示身分證明」罪及「有意圖而遊蕩」罪則獲撤銷。辯方大律師關文渭求情稱，被告來自單親家庭，中六畢業後做兼職。關指出，雖然被告在錄影會面下稱「五大訴求 缺一不可」和光時口號大致相同，但法官在初選案裁決指五大訴求不涉分裂國家，亦不是非法或顛覆國家政權，關強調兩者並不相同，本案檢控基礎在於光時8字。

被告曾犯舊煽動罪，關認同是加刑因素，但指出首犯屬簡易程序罪行的舊煽動罪最高判監兩年，再犯舊罪在裁判法院可囚3年，不過新煽動罪經公訴程序在區院定罪，才可判囚兩年以上至7年，於是被告今次干犯新罪反而令他的最高監禁由3年降至兩年。

關形容新舊法例判刑「奧妙」，力陳不應以算術及百分比加刑，蘇官稱不傾向視他為積犯。關又指被告身穿T恤，沒直接鼓勵暴力，只是間接危害國安，他沒使用互聯網，情節輕微，望因認罪獲全數三分之一減刑。

案情指，被告在港鐵石門站穿「光時」黑衣及戴「F.D.N.O.L.」黃口罩，警員發現他的袋內有一盒排泄物並拘捕他。被告在錄影會面稱，當天是反逃犯條例運動的重要日子，他出外用膳時特意穿該上衣，冀他人同意理念，令公眾記得2019年社會動亂。被告表示，「Free Hong Kong」及光時口號意指將香港回復到1997年前英治年代，而「F.D.N.O.L.」是五一口號的簡稱；他另攜帶自己的排泄物意圖擲向不認同光時的人，以作發泄。

【案件編號：WKCC 2585/24】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪 維護國家安全條例

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