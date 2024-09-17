八達通研日本二維碼支付 開App掃描港元即兌日圓付款

全國通累售5萬張 深穗京上多應用

八達通今年3月底推出適用於內地336個城市乘搭公共交通的「全國通」，八達通非執行主席楊美珍昨在中秋傳媒團聚稱，4萬多張原價88元的「首創版」於開售不久已售罄 ，八達通上周四（12日）推出供正式銷售售價68元的「銷售版全國通」，至昨日售出數千張，即累計已售5萬多張全國通。最多人在深圳用全國通，佔75%，其後依次為廣州、 北京、上海及杭州，遠至哈爾濱及新疆亦見使用紀錄。

去年底本港轉數快接通泰國支付系統PromptPay，八達通為支付機構之一。八達通營業及市務總監李玉兒稱，服務受遊泰市民歡迎，對比今年7月15日前後一個月數據，八達通PromptPay日均支付額在7月至8月旅遊旺季一個月內大增五成，每戶口月內累計消費平均800至900港元，使用場景廣泛，「有市民用來在寺廟捐款」。

八達通亦會進軍日韓，李玉兒稱，八達通銀聯卡上月起已接通韓國ZeroPay的95個消費點，又指日本當地中小商戶，比起信用卡較常用支付平台二維碼收款，故正初步探討與當地支付平台合作，將其系統接通八達通電子錢包。當地小額消費或較習慣用現金，被問八達通錢包的競爭力，李稱市民多以信用卡在當地提款機提取日圓現金，但或需手續費，經電子錢包則只需付外匯兌換費，相信會有競爭力。

新讀卡機支援自訂拍卡提示聲

至於年底試用的新讀卡器可連接互聯網，令新機有潛力與更多應用NFC技術的服務合作，拓展更多功能。楊美珍稱，用戶可自訂拍卡提示聲，笑言可錄音「溫馨提示」，「一拍就響起老婆把聲：又買嘢？」此外，新機將容許用戶在拍卡的同時即時領取或自動使用優惠，毋須另經App；八達通亦會與商場合作測試，為新機加入識別指定消費項目功能，自動提供免費泊車優惠。新讀卡器預計明年正式推出。

八達通App未來亦或有新功能。八達通營運總監甘志深透露，團隊正研究可否提供召車、召的士功能，令乘客可在App內一站式召車及付款，他承認已與5的士車隊接觸，部分已表明有興趣合作。