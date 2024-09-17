認狎繼孫兼越柙 六旬漢警誠稱「一時鹹濕」

被告承認案情指出，被告T.F.W（64歲，退休人士）與妻子及繼外孫女即事主X同住深水埗區。去年3月22日凌晨3時，被告趁X在涉案單位睡覺時，拉高其上衣及胸圍，用手機拍攝其胸部；過程中X被弄醒，偷看一眼後假裝仍睡着。事發後X透過WhatsApp把事件告知當時同住的被告次女。

曾遭揭發承諾不再犯 3月後重蹈

同日晚上，被告次女發現被告手機存有約60張X的照片，當中包括約30張X的乳房照，以此跟被告對質。當時被告道歉，承諾刪除電話內所有X的裸照及不會再犯。

同年6月10日，被告趁X睡覺時，再將X上衣拉高至鎖骨位置，並用手指上下輕掃其右邊乳房約一分鐘，最終被告次女在同日報警。被告翌日被捕後在警誡下稱，當時因「一時鹹濕」，將X上衣及胸圍拉得更高及拍照。被告亦說，被次女發現後他已刪除所有照片。

醫院逃走 向家人求助被拒

6月21日，還押中的被告因抽筋送往伊利沙伯醫院治理，其間由兩名懲教人員看守、左手被手銬鎖在病牀圍欄。翌日凌晨4時，護士目睹被告離開病房並沿樓梯跑向地下，其時手銬仍鎖在病牀，沒解鎖或破壞痕迹。被告離開醫院後，乘的士前往深水埗，途中使用的士司機的電話致電妻子及長女求助，遭兩人拒絕，最終被告在住所附近被捕。他再次被捕後在警誡下稱當時「返緊屋企」。

針對案情，法官陳廣池關注被告是否同一日拍攝約60張涉案照片，認為若被告非於同一日拍攝，案情嚴重程度會不同。陳官又指出，部分涉案照片「睇落去」非事主胸部，而是她的私處。控方回應說按現有證據，被告是在同一日拍照，無法確認被告有否拍到事主私處。

【案件編號：DCCC 1287/23】