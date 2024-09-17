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港聞二

「貼身剪貼心聽」 義工隊助安老院友變髮迎中秋

【明報專訊】「婆婆，你今日想剪咩髮型？」伸手助人協會樂富護老院大廳上周六搖身一變，成為長者院友的半日限定理髮廳，地板佈滿灰白髮絲。港鐵「鐵路人 鐵路心」義剪隊員穿上圍裙、拿起剪刀髮梳，為老友記剪出新髮型迎中秋。有義工說，為長者義剪不但是貼身服務，更包含貼心聆聽，讓長者感受關愛。

義剪隊創辦人之一Sandra是港鐵退休員工，笑言現為全職義工，多年來熱心到訪老人院舍參與義工活動。眼見不少長者未定時剪髮，又見長期臥牀老人不便出外剪髮，懂剪髮的Sandra於2018年退休後創立由港鐵員工、退休員工及員工家屬及親友組成的義剪隊。隊伍現有9名活躍隊員，每月或隔月為逾10間機構或院舍義剪。她稱隊員入隊前都缺乏剪髮經驗，曾舉辦培訓班提升剪髮技巧。

憶失明嫗囑剷剩一吋 心酸遂願

義剪隊工作強度甚高。訪問當天，6名隊員需在約4小時內為40多名院友剪髮，Sandra透露上周8名隊員更在約7小時內為120多名長者剪髮。雖然人手緊絀、時間緊迫，她強調義剪隊不會減少與長者溝通時間，會盡量按其要求剪髮。

她憶述另一護老院有位婆婆向她要求「我幾天前失明，留長頭髮也沒意思。你幫我剷剩一吋頭髮就可以，方便護老院人員清潔」。Sandra憶起不禁哽咽，當時雖鬱悶不適仍遂其意願。

長者或答非所問 聆聽足助紓壓

港鐵員工Kam亦是於2018年加入義剪隊。她分享曾有一位接受癌症治療而脫髮的婆婆要求由她剪髮，詫異過後她才明白婆婆只渴望與人交流，尋找聆聽者，深感義剪是「很貼身及很貼心」服務。她反思：「（院舍）長者可以不說話坐一整天，但你想他們今日、明日、後日都是這樣生活嗎？」故常在剪髮中對長者寒暄問暖。Kam笑稱長者雖多重複講述昔日經歷，不時答非所問，她仍耐心聆聽，盼可紓緩長者心理壓力。

樂富護老院福利工作員簡惠雲稱，義剪隊常為長者拍照對比剪髮前後，觀察不少老人對髮型感滿意，甚至將照片分享給移居海外的子女，笑言義剪隊每次到訪都有約九成院友願接受義剪。院長謝雪紅讚揚義剪隊願花時間了解長者想法，配合其儀容要求，非只為完成工作。

明報記者 顏筱微

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