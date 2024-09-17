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港聞

港聞二

淡水魚乙鏈群組增至40人

【明報專訊】衛生防護中心日前公布上月至本月11日有27名住院病人感染侵入性乙型鏈球菌，證實屬血清三型基因序列型283（ST283）。中心昨晚公布，再確認13宗近期入院的侵入性乙型鏈球菌個案屬ST283，即是次群組增至40名病人。中心仍在化驗分析，不排除個案繼續增加。

30人有長期病 3人嚴重

中心流行病學調查顯示，該13名感染ST283病人為7男6女，年齡35至94歲，當中8人現敗血症，5人關節膿腫。至今40名病人先後於8月8日至9月5日發病，居於全港18區，當中30人有長期病患。無人從事魚販、漁業養殖相關工作。

據醫管局資料，40名病人中10人已出院，25名留院病人穩定、3人嚴重，另外兩名有長期病患已死亡。中心流行病學調查顯示，31人病發前曾接觸或處理生的淡水魚，當中5人報稱處理生的淡水魚時手部帶有傷口；6人不排除進食未徹底煮熟的淡水魚，另外3人詳細接觸史有待調查。

查長沙灣批發市場 暫無異常

由於病人居於各區，淡水魚購自11個不同地區共23個街市，中心認為受影響淡水魚或涉批發層面，得悉在一個零售淡水魚檔樣本的基因序列與個案脗合後，已聯同漁護署到供應該魚檔的長沙灣副食品批發市場之淡水魚市場視察並採集環境樣本，化驗分析仍在進行，暫未發現批發市場的淡水魚有異常。

相關字詞﹕侵入性乙型鏈球菌 淡水魚 衛生防護中心

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