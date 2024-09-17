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測30陶瓷餐具13釋出重金屬 全未超標

【明報專訊】消委會測試市面30款陶瓷餐具，發現常溫測試中，13款樣本內腔或口緣位置釋出不同濃度的有害重金屬鉛或鎘，但釋出度均符合國際及內地標準。其中標示微波爐適用的13款樣本，於模擬高溫使用下，全部樣本內腔部分都沒有釋出鉛和鎘，情况理想。消委會建議廠商審視生產工藝，減少產品釋出重金屬的可能，又提醒消費者應檢視產品標籤是否符合相關食品安全標準，以及避免餐具的食物接觸面有鮮艷顏色。

310元英品牌評分低於12元貨

消委會購買15款陶瓷杯和15款陶瓷碗，杯樣本售價由10至310元，碗樣本售價則為11至140元。消委會根據國際標準，以4%醋酸注入樣本或浸泡邊緣，分別置於22℃浸泡24小時。結果發現，11款樣本於內腔部分或口緣位置釋出鉛，內腔檢出量每公升0.10至1.00毫克，口緣測試為每件0.10至0.31毫克。

測試亦發現4款樣本釋出鎘，均為陶瓷杯，當中3款內腔部分釋出每公升0.012至0.060毫克鎘；兩款樣本口緣位置的鎘釋出量為每件0.016及0.023毫克。全部樣本鉛或鎘釋出量低於相關要求上限，大部分獲4至5星總評，惟售價最貴（310元）、聲稱英國製造的「Dunoon Fine Bone China」骨瓷杯樣本是唯一樣本於內腔及口緣均檢出鉛和鎘，得分最低僅3星半，遜於售價12元的Daiso（5星）及49元的Miniso（4星半）樣本。

消委會稱，即使測試結果未發現樣本鉛和鎘釋出量超標，但德國聯邦風險評估研究所認為，日常使用產品不應增加消費者的重金屬攝入量，建議廠商審視生產工藝和監管產品質量，進一步減少產品釋出重金屬的可能。

倘破損風險增 籲避內含鮮色圖案

消委會總幹事黃鳳嫺稱，若消費者擁有檢出釋出鉛及鎘貨品，完好產品可繼續使用，但若貨品「崩咗」或塗層破損，則可能增加釋出重金屬風險。消委會又提醒，選購陶瓷餐具時應檢視產品標籤資料，盡量避免內腔和口緣有鮮艷顏色或裝飾圖案，並可於初次使用前以食用醋浸泡餐具數小時，若醋的顏色明顯變化應考慮停用。

（消委報告）

相關字詞﹕重金屬 陶瓷餐具 消委會

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