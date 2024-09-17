士沙稱阻陸振中酒駕「難做」 警階級觀重

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

警署警長吳偉華供稱，2022年7月15日收到督察蔡文浩來電，遂前往牽晴間停車場；被告將車駛至停車場閘口時，大聲喝罵他及其他人離開，X和督察賴文顯亦在車上勸喻被告不要駕車。當時被告情緒激動，貌似醉酒，吳勸告對方，形容自己「好難做」。吳隨後得知被告返回警署，並通知總督察黃燦熊；被告在辦公室裏，吳與黃曾拍門，被告起初沒有應門，其他同袍隨後亦有一同拍門。

辯方指出，當日被告特別着吳和另一名警署警長梁志成照顧X，梁稱「多一事不如少一事，否則你會好多事，你唔好返差館住」，被告回應：「你𠵱家嚇我呀？做咩唔畀我返差館？」吳否認。

另外梁志成供稱，他一同勸喻被告時亦感「難做」，不可太「夾硬嚟」，控方追問是否指警隊階級觀念很重，梁稱「以我30年警務生涯都係」。

當日到場調查的軍裝警員余浩鈿稱，他與報案人溝通時看到被告登上的士，他嘗試阻止但被告沒有理會，其後現場的警署警長劉澤基說被告去看醫生，他相信劉獲授權處理被告的座駕。

【案件編號：DCCC 137/23】