兩工人吊船墮斃 董事票控15罪受審

法團主席：吊船操作有問題 檢查遇事

被告為萬勇實業有限公司、宏溢營造建築有限公司及萬勇董事陳海源（圖）。萬勇和陳海源無律師代表，親自受審。

庭上讀出控辯雙方承認事實，聯邦花園2021年開始驗樓維修，萬勇負責搭建和安裝4部工程吊船，並為承建商宏溢的工人提供吊船操作訓練，所有吊船均由陳海源設計。涉事吊船安裝在大廈天台，天台矮牆繫上救生繩，每部吊船配有兩條救生繩，讓吊船上的兩名工人使用。

根據承認事實，死者翁偉文和李耀暉為萬勇僱員和合資格人士，曾獲發「懸空工作台訓練導師」等證書。2022年6月13日早上，萬勇為宏溢提供吊船訓練課程，陳海源指派翁和李擔任訓練導師，翁和李登上其中一架吊船。吊船在矮牆綁上獨立救生繩的一端，救生繩餘下部分則捲在一起，放在吊船工作平台。閉路電視拍到死者和吊船墮下，消防員到場見到吊船殘骸，證實死者遇事。

聯邦花園業主立案法團主席方文輔表示，法團經招標後委任萬勇提供吊船，以檢驗外牆維修，印象中有地盤科文駐守現場。據他了解，當日吊船操作不佳，萬勇派人上吊船檢查，「好不幸，（遇事）嗰個係萬勇僱員」。他稱涉事公司在意外後停工，外牆維修至今未竣工。

【案件編號：ESS 39987-93/22等】