明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

兩工人吊船墮斃 董事票控15罪受審

【明報專訊】西半山聯邦花園兩年前發生致命工業意外，兩工人從吊船墮地不治。兩間公司及董事被票控「沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統」等15罪，昨於東區裁判法院開審。庭上透露，涉事吊船配備救生繩，惟大廈外牆沒有安裝安全網。大廈法團主席供稱，當日吊船操作有問題，吊船公司派人檢查，公司員工不幸遇事。聆訊今續。

法團主席：吊船操作有問題 檢查遇事

被告為萬勇實業有限公司、宏溢營造建築有限公司及萬勇董事陳海源（圖）。萬勇和陳海源無律師代表，親自受審。

庭上讀出控辯雙方承認事實，聯邦花園2021年開始驗樓維修，萬勇負責搭建和安裝4部工程吊船，並為承建商宏溢的工人提供吊船操作訓練，所有吊船均由陳海源設計。涉事吊船安裝在大廈天台，天台矮牆繫上救生繩，每部吊船配有兩條救生繩，讓吊船上的兩名工人使用。

根據承認事實，死者翁偉文和李耀暉為萬勇僱員和合資格人士，曾獲發「懸空工作台訓練導師」等證書。2022年6月13日早上，萬勇為宏溢提供吊船訓練課程，陳海源指派翁和李擔任訓練導師，翁和李登上其中一架吊船。吊船在矮牆綁上獨立救生繩的一端，救生繩餘下部分則捲在一起，放在吊船工作平台。閉路電視拍到死者和吊船墮下，消防員到場見到吊船殘骸，證實死者遇事。

聯邦花園業主立案法團主席方文輔表示，法團經招標後委任萬勇提供吊船，以檢驗外牆維修，印象中有地盤科文駐守現場。據他了解，當日吊船操作不佳，萬勇派人上吊船檢查，「好不幸，（遇事）嗰個係萬勇僱員」。他稱涉事公司在意外後停工，外牆維修至今未竣工。

【案件編號：ESS 39987-93/22等】

相關字詞﹕吊船 奪命工業意外 聯邦花園

上 / 下一篇新聞

遭轟斃漢思覺失調 上周覆診評「穩定」 警射胸稱「別無選擇」 父：報案原意控制子
遭轟斃漢思覺失調 上周覆診評「穩定」 警射胸稱「別無選擇」 父：報案原意控制子
診症或只問「食得瞓得」 社協：難了解病人
診症或只問「食得瞓得」 社協：難了解病人
教師校內遇襲案拘一婦兩越漢 疑涉三角關係
教師校內遇襲案拘一婦兩越漢 疑涉三角關係
遭輾斃內地網紅正職教師 騎友稱經驗豐富
遭輾斃內地網紅正職教師 騎友稱經驗豐富
消委舒適堡投訴破4000 工聯：勞處稱已啟破欠程序
消委舒適堡投訴破4000 工聯：勞處稱已啟破欠程序
大小火龍迎月 內地客專程體驗 一連3晚舞動 今夜10時半移師維園
大小火龍迎月 內地客專程體驗 一連3晚舞動 今夜10時半移師維園
新型工業新資助上限大增 料吸200億投資
新型工業新資助上限大增 料吸200億投資
新資本投資者入境計劃接逾500申請 料帶來150億
新資本投資者入境計劃接逾500申請 料帶來150億
士沙稱阻陸振中酒駕「難做」 警階級觀重
士沙稱阻陸振中酒駕「難做」 警階級觀重
港車北上「交強險」額低 消委：出事難全抵 保費差近四成同賠第三者18萬 倡加購「商業險」
港車北上「交強險」額低 消委：出事難全抵 保費差近四成同賠第三者18萬 倡加購「商業險」
測30陶瓷餐具13釋出重金屬 全未超標
測30陶瓷餐具13釋出重金屬 全未超標
淡水魚乙鏈群組增至40人
淡水魚乙鏈群組增至40人
「貼身剪貼心聽」 義工隊助安老院友變髮迎中秋
「貼身剪貼心聽」 義工隊助安老院友變髮迎中秋
認狎繼孫兼越柙 六旬漢警誠稱「一時鹹濕」
認狎繼孫兼越柙 六旬漢警誠稱「一時鹹濕」
海關搗3遠洋船走私案 共檢5億元電子零件
海關搗3遠洋船走私案 共檢5億元電子零件
八達通研日本二維碼支付 開App掃描港元即兌日圓付款
八達通研日本二維碼支付 開App掃描港元即兌日圓付款
田北辰促立會討論國泰事故 局方稱保密無法透露
田北辰促立會討論國泰事故 局方稱保密無法透露
新煽動罪首宗定罪 男子穿「光時」衫候判
新煽動罪首宗定罪 男子穿「光時」衫候判
石峁遺址「遷入」故宮館 5000年文物溯源中華文明
石峁遺址「遷入」故宮館 5000年文物溯源中華文明
許家印值496萬「發迹屋」 高院准拍賣還債
許家印值496萬「發迹屋」 高院准拍賣還債
歌唱導師涉狎男童還押 學生入稟追兩萬元學費
歌唱導師涉狎男童還押 學生入稟追兩萬元學費
灣區熱搜：澳門新街坊買樓開店 橫琴新街坊：喜鄰里同聲同氣
灣區熱搜：澳門新街坊買樓開店 橫琴新街坊：喜鄰里同聲同氣
灣區熱搜：去年底開售單位賣出三成 七成商戶本月開業
灣區熱搜：去年底開售單位賣出三成 七成商戶本月開業
灣區熱搜：濠江橫琴學校開學 有家長為名校搬入
灣區熱搜：濠江橫琴學校開學 有家長為名校搬入
灣區手記：網約車司機生計 ／文：尚東美
灣區手記：網約車司機生計 ／文：尚東美
【Emily】技能界奧運 燒焊細木兩將奪優異獎 港隊歷屆最佳成績
【Emily】技能界奧運 燒焊細木兩將奪優異獎 港隊歷屆最佳成績
【Emily】《選擇》實體版 尾4期有復刻部分
【Emily】《選擇》實體版 尾4期有復刻部分
【Emily】張宇人搞創意名菜大賞 參賽者須分享食譜
【Emily】張宇人搞創意名菜大賞 參賽者須分享食譜
【Emily】熊仔奶黃包毛線月餅 公院中秋送暖
【Emily】熊仔奶黃包毛線月餅 公院中秋送暖
【Emily】工商界婦女聚餐賀國慶 林鄭出席
【Emily】工商界婦女聚餐賀國慶 林鄭出席
【Emily】詐騙案同升 星港警察齊拍防騙片
【Emily】詐騙案同升 星港警察齊拍防騙片