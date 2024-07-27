新型工業新資助上限大增 料吸200億投資

新計劃針對3個產業：生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造及新能源科技，提供資助建設智能生產設施。資助範疇類似「新型工業化資助計劃」，但規模遠大於後者（見表）。

創科署回覆本報稱會透過「加速計劃研究人才庫」，吸引相關企業在港設立具規模的研發中心，進一步促進產學研多方協作和提升香港的創科生態，為研究人才創造更多機遇，目標由2024/25年度起，透過加速計劃吸引50至100家企業在港開設生產設施，相應企業的直接投資不少於200億元。

「加速計劃」料吸大中型公司

議員倡定利潤指標助回本

政府亦會為獲批項目的企業聘用研究人才提供額外資助，創科署稱，除現有研究人才庫下聘用4名研究人才、總聘期144個月的配額外，該等企業可以1（政府）：1（公司）的配對形式額外聘36名研究人才，總聘期3年；政府最多支付其月薪或津貼上限一半，以較低者為準。以加速計劃最多有100個項目及每所企業聘40名具博士學位研究人才3年作估算，預計創新及科技基金下的額外資金需求最多約36.8億元，可聘最多4000名員工。

工商及創新科技事務委員會副主席兼立法會議員吳傑莊稱，把資助上限設為2億元較過往資助額大，能夠吸引的企業應有一定規模，以大中型公司為目標，並認為新計劃的100億元投資額可創造約3000個高端崗位。惟吳認為「企業可以買了許多機器、請了一班人，然後5年後發現無錢賺、無稅交」，因此應定立利得稅收益標準。