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大小火龍迎月 內地客專程體驗 一連3晚舞動 今夜10時半移師維園

【明報專訊】今日中秋節，一連3日的大坑舞火龍已於昨晚迎月夜率先上演，晚上7時許先由數十名小朋友舉起由LED燈製成的「小火龍」打頭陣，其後經典「大火龍」壓軸登場，由300名健兒舞動全長67米、由1.2萬支燃燒的線香組成的傳統火龍。有上海遊客稱喜歡人文活動，專程前來體驗舞火龍的文化氛圍；亦有父親帶同8歲兒子觀賞表演 ，期望孩子感受「人間煙火」。

市民攜子感受「人間煙火」

大坑舞火龍昨晚起連續3晚舉行，除了「大小火龍」外，今年加入花式跳繩、螢光雙節棍等表演元素，昨晚有大批市民和遊客在大坑浣紗街一帶聚集觀賞。29歲的上海遊客朱小姐說，內地中秋連假適合來港旅遊，自己「比較喜歡人文東西」，經香港朋友推薦特意到大坑觀賞舞火龍，希望體驗這項非物質文化遺產。8歲的陳丞暉昨晚與父母一同到大坑，稱自己未看過舞火龍，心情興奮又期待；陳父則希望孩子認識香港傳統文化，感受「人間煙火」。

大坑舞火龍今晚將繼續在浣紗街演出，晚上10時半會移至銅鑼灣維園繼續表演。大坑舞火龍總指揮張國豪昨於商台《在晴朗的一天出發》說，今晚10時許完成大坑表演後，為安全起見，隊伍不會一邊舞動火龍一邊前往維園，會步行至維園後再繼續演出。他說去年中秋緊接國慶連假，故觀賞舞火龍的市民較多，預計今年會較少人。

舞火龍活動始於1880年，大坑當年爆發瘟疫，為消災滅瘟而舉行，火龍以珍珠草組成，約67米長。大坑舞火龍屬第三批國家級非物質文化遺產之一。

酒店減價應市 料入住率相若去年

餐飲界中秋前周末生意挫一成

內地周日起展開一連3天中秋長假期，本港入境處數據顯示，周日內地訪港旅客錄得約14.1萬人次，較前一日增近一倍，按周增約75%，同日港人出境錄得28.7萬人次。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝昨於港台《千禧年代》說，集團於尖沙嘴和銅鑼灣兩間酒店去年中秋檔期入住率分別為92.7%和97%，今年則為89%和95%，計及即場租住的房客，預計今年中秋入住率將與去年相若。但他稱內地今年新增不少國家可免簽證入境，令較多內地客選擇外遊，減低來港旅遊的吸引力，酒店需減價應市，尖沙嘴和銅鑼灣酒店房價今年分別下調12%和20%。

香港餐務管理協會主席梁振華於同一節目稱，餐飲業於剛過去周末生意額，較去年中秋前的周末下跌10%至15%，枱數亦按年減少一成。他說不多食客改為北上做節，「始終你一家人上去食飯又要搭車」，認為生意額下跌主要因本地經濟不景，令食客人均消費減少。被問一連3日舞火龍等活動能否帶動業界生意，他說會有幫助，但只能帶動活動附近的食肆，未必有助整體業界。

相關字詞﹕大坑舞火龍 無人機表演 中秋節 舞火龍 中秋

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