消委舒適堡投訴破4000 工聯：勞處稱已啟破欠程序

消委會截至昨午6時共接獲4191宗舒適堡結業相關投訴，涉總金額1.39億元，平均每宗約3.3萬元，最高一宗涉款近182萬元。消委會稱投訴中近八成與健身服務相關，其餘為美容服務，65歲或以上投訴增至221宗，最高涉款156萬元。

消委未聯絡上HEALTHY負責人

政府已成立跨部門專責調查小組跟進舒適堡事件，消委會為其中一員，黃鳳嫺稱該會協助提供資料，供執法部門參考，細節不便透露。對於舒適堡灣仔分店上周改由HEALTHY品牌接手經營，她透露至昨早日仍未能聯絡到HEALTHY負責人，該會暫未收到有關HEALTHY的投訴。

工聯會昨舉行員工諮詢大會，協助受影響員工追討欠薪、遣散費及強積金供款等。該黨郭偉强引述勞工處稱，已啟動破欠基金程序，將個案交勞資審裁處排期，希望加快破欠程序。他透露，勞工處準備選取年資較長、涉款較高的員工為代表個案入稟，籲員工配合，冀加快程序。

工聯會稱，經該會網絡接觸到的約500名教練，未計代通知金及遣散費等，基本欠薪總額最少1500萬元。