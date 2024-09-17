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遭輾斃內地網紅正職教師 騎友稱經驗豐富

【明報專訊】31歲內地網紅「海莉子Hayley」前日於大嶼山羗山道踏單車落斜彎位失事，遭迎面而來旅遊巴輾過死亡。據現場照片，姓潘女事主事發時騎紫色單車，上面印有單車品牌Liv商標。《南方都市報》報道，海莉子是該品牌代言人，引述該品牌職員稱海莉子正職為教育機構教師，騎單車是愛好。有曾與海莉子騎單車的人稱她經驗豐富，是表現出色的車手。

事發正騎代言品牌單車

《南方都市報》報道，單車品牌Liv負責人稱，品牌與「海莉子Hayley」簽約兩年，每年會邀請她來參加一兩次大型活動，由於海莉子經常參加各種騎車活動，很受大家喜歡，「驚聞噩耗，大家都很難受」。

據報海莉子是茂名人，曾在深圳和佛山工作，在廣東車友圈人氣很高。報道指出，曾與海莉子一起騎行的騎友表示，海莉子的體能在女性騎友中很出色，不僅參加在廣東省的騎行，也會參與全國各地活動，是經驗豐富的騎手。

另外，日前有傳媒引述消息稱，死者同行者包括工聯會黃大仙區議員丘燿誠。丘燿誠昨發聲明稱，今次活動可經社交平台自行報名，他是其中一名參與者。他澄清事發時並不在場，知悉事件後即時趕往現場向警方了解事件，並協助調查和錄取口供，獲警方發放調查編號後才離開。丘燿誠對交通事故深感惋惜，向死者家屬表示深切慰問。本報記者昨致電丘燿誠議員辦事處查詢，議員助理稱除了澄清聲明，丘對事件沒有其他回應。

相關字詞﹕海莉子Hayley 單車意外

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