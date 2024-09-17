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教師校內遇襲案拘一婦兩越漢 疑涉三角關係

【明報專訊】中學女教師上周三（11日）返校上班時遭兩名越南籍男子尾隨入校襲擊，拳毆面部打崩門牙。警方調查後，日前拘捕兩名施襲男子及涉為主腦53歲女子，涉嫌襲擊致造成身體傷害罪名被捕。警方稱事件涉及私人糾紛，與學生及學校無關。據了解，事件涉及三角感情糾紛，被捕女子原與男消防員為夫婦，後者後與事主發展為情侶；被捕女子與事主於襲擊事件前已認識，曾爭執，有人疑用金錢收買他人襲擊女教師。

事發本月11日早上7時許，45歲謝姓女教師返到葵涌興盛路一所中學時，遭兩名戴口罩男子尾隨入學校，行到走廊時其中一名男子揮拳施襲，導致她右眼及鼻樑瘀傷流血，兩隻門牙崩裂。兩男得手後逃離學校，事主則清醒送往瑪嘉烈醫院治理。警方接報到場調查，案件交葵青警區反三合會行動組跟進。

警方調查後鎖定3名疑犯，案發當日及本月14日分別在秀茂坪和油麻地以襲擊致造成身體傷害罪拘捕3人，包括相信為案件主謀的53歲本地女子，以及兩名當時尾隨事主入學校施襲的非華裔男子，兩男分別23歲及28歲持「行街紙」，據悉為越南籍。警方初步調查，相信案件涉及該教師私人糾紛，與學生及學校無關。

據了解，3名被捕人無黑社會背景，未知主謀與兩施襲男的關係及如何認識，但相信兩男按指示行事，施襲時沒與事主講話。另有消息稱，女主謀案發當晚在觀塘區消防宿舍被捕，兩名越南漢則於3日後在油麻地劏房被捕。涉事中學校長當日接受訪問稱，事發時較早，主要是教師上班時間，未有學生在場，學校會加強檢視保安。

相關字詞﹕消防員 女教師受襲 三角關係

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