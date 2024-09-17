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診症或只問「食得瞓得」 社協：難了解病人

【明報專訊】北角前日有警員開槍制服精神病患者致其身亡。死者上周返醫院治療時，醫護人員評估情况穩定。精神健康諮詢委員會前成員社協幹事阮淑茵表示，門診診症時間短，過程或只詢問病人簡單問題，例如「食唔食得、瞓唔瞓得，有冇幻覺幻聽」，未必能全面了解病人狀况。

鑽石山荷里活廣場兇案後，政府提出多項精神健康支援措施，包括增加人手令個案經理及嚴重精神病患者比例達1：40、檢討現行涉及精神病者出院安排的「有條件釋放」機制等。阮淑茵稱，精神疾患在港普遍，舉例有研究顯示兒童及青少年、長者有四分之一受訪者有不同程度精神疾患，即使增加人手，短期仍難應對龐大需求。

倡朋輩支援員納人手規劃 過來人協助

阮稱，現時精神科門診共有逾5萬個預約新症，輪候時間長，建議政府加強精神科公私營醫療合作，盡快協助新症病人。她亦提議政府增設輔導員及朋輩支援員支援精神病患者。她說，朋輩支援服務近年已常規化，透過個人復元經驗及「過來人」角色協助病人，惟數量小，如正式納入為人手規劃，相信是很好的人手資源。

香港心理社會康復協會主席精神科專科醫生王明爍表示，絕大部分思覺失調患者均無暴力傾向，社會不應因不幸的悲劇事件而污名化嚴重精神病患，只要及早治療及定期服藥，嚴重精神疾患者很大機會可復元甚至重投社會工作。

相關字詞﹕荷里活廣場 精神健康 思覺失調 開槍

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