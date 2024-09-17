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遭轟斃漢思覺失調 上周覆診評「穩定」 警射胸稱「別無選擇」 父：報案原意控制子

【明報專訊】38歲患思覺失調男子，前晚（15日）懷疑在北角寓所病發，向母親和妻子施襲，警方稱警員多次口頭警告無果，開槍擊斃男子。東區醫院回覆稱，病人2017年起在東區醫院精神科跟進病情，定期覆診及注射抗精神病藥物，病情維持穩定，亦無暴力紀錄，他最近一次於上周五（13日）返醫院注射抗精神病藥物，當時醫護亦評估病人「情况穩定」。死者父親對兒子遭槍擊表示震驚。警方則稱當時為制止持刀事主衝向警員，開槍別無選擇，將全面調查案件。

無暴力紀錄 社署：非跟進個案

案發於錦屏街錦屏樓14樓天台一單位，死者胸部中槍，送院搶救後證實不治。案發現場昨已解封，單位門外留有血迹，內有樓梯通往上層。昨早約10時，數名探員重返現場蒐證。社署回覆稱，社署社工已聯絡死者家人以提供適切協助，據悉死者及家人非社署社工跟進個案。

鄰居稱涉事家庭融洽 死者近日眼神恍惚

死者父親接受商台訪問稱，家人報案原意是希望警方幫忙控制兒子，對今次警員開槍感震驚。鄰居林伯透露，涉事單位住有死者一家五口及數名租客。他稱該家庭相處融洽，平日鮮有吵架，惟近日見死者眼神恍惚。他說，單位前日傳出數分鐘爭吵聲，其後見死者母親從單位逃跑，其後案發時聽見警員三四度大聲呼喝「放低把刀」，未幾聽到一下槍聲，有「少少驚」。

前晚9時20分，警方接獲一名女子報案，稱其夫於錦屏街一私人大廈天台屋精神病復發並襲擊母親，母及時離開單位，事主太太及兩名分租住戶自行反鎖房內等待警方到場。衝鋒隊警員到場，警方稱事主手持剪刀及約30厘米長菜刀，警員當時多次警告無效，事主亦企圖持刀衝向警員施襲，其中一名港島總區衝鋒隊員開槍，擊中事主胸部中間。

警：事主持武器僅距1.5米 對警員予以肯定

港島總區刑事總部（行動及刑事）警司冼國明稱，事主患精神病多年，有社工跟進，近期家人發現他有復發迹象，且情况漸趨嚴重，案發前他毆打68歲母親致其頭部受傷、手部骨折，需入院。冼國明稱今次屬不幸事件，又說在場警員表現冷靜堅定，武力使用合乎警方守則，對警員予以肯定。

被問及開槍射擊胸口是否恰當，冼國明稱當時警員持盾牌上樓，由警員到場後至擎槍戒備，為時超過半分鐘，當時事主雙手均持武器衝向警員，雙方僅相距1.5米，屬緊急情况，為保障在場各人安全，開槍別無選擇，又提及警方訓練準則的射擊目標是向身體最大部分範圍，按此而言做法適當。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕精神健康 思覺失調 錦屏樓 開槍

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