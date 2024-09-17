石峁遺址「遷入」故宮館 5000年文物溯源中華文明

【明報專訊】香港故宮文化博物館本月25日起舉辦名為「中華文明溯源」展覽，展出遠至5000年前的文物，共約110件文物來自14間文博機構，包括陝西省石峁（粵音「牡」）遺址文物。石峁遺址被視為改變了學術界長久以來以中原為中華文明起源地的觀點，遺址於2006年列為全國重點文物保護單位，2020年入選美國考古學會期刊《考古》世界十年（2011至2020年）十大考古發現。
16件一級文物 展龍像濫觴
今次展品均為近年重要考古發現的珍貴出土文物，來自北京、甘肅、遼寧、安徽、浙江、山東、湖北、山西、陝西、河南和香港共14間博物館和考古機構，涵蓋9個考古文化和9個主要考古遺址，大部分文物首次在香港展出，當中16件為國家一級文物，包括紅山文化中晚期（距今5000至6000年）的玉龍，被視為中國龍形象的濫觴。另兩件珍品玉龜及坐人像，皆出土自紅山文化中晚期的牛河梁遺址。
虎紋石雕反映社會發展
故宮館簡介的其他展品包括考古遺址石家河遺址群（距今3800至5300年）和石峁遺址（距今3800至4300年）文物。其中石峁遺址的石雕，反映當時社會的複雜發展進程和信仰，在其中心地區皇城台發現的神人對虎紋石雕是重點展品之一。
石峁遺址位於陝西省，故宮館稱這是21世紀中國最重要的考古發現之一，是距今3800至4300年的東亞最大城址。故宮館人員將遺址「搬遷」到香港，需利用投影技術，透過270度全景銀幕，以沉浸式將石峁遺址展現在故宮館內，館方更邀請藝人張智霖錄製廣東話聲音導賞。
展覽獲中銀贊助，列為國慶75周年活動之一，展期由9月25日至明年2月7日，成人門票100元，特惠門票50元（適用包括全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士等）。