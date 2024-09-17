石峁遺址「遷入」故宮館 5000年文物溯源中華文明

16件一級文物 展龍像濫觴

今次展品均為近年重要考古發現的珍貴出土文物，來自北京、甘肅、遼寧、安徽、浙江、山東、湖北、山西、陝西、河南和香港共14間博物館和考古機構，涵蓋9個考古文化和9個主要考古遺址，大部分文物首次在香港展出，當中16件為國家一級文物，包括紅山文化中晚期（距今5000至6000年）的玉龍，被視為中國龍形象的濫觴。另兩件珍品玉龜及坐人像，皆出土自紅山文化中晚期的牛河梁遺址。

虎紋石雕反映社會發展

故宮館簡介的其他展品包括考古遺址石家河遺址群（距今3800至5300年）和石峁遺址（距今3800至4300年）文物。其中石峁遺址的石雕，反映當時社會的複雜發展進程和信仰，在其中心地區皇城台發現的神人對虎紋石雕是重點展品之一。

石峁遺址位於陝西省，故宮館稱這是21世紀中國最重要的考古發現之一，是距今3800至4300年的東亞最大城址。故宮館人員將遺址「搬遷」到香港，需利用投影技術，透過270度全景銀幕，以沉浸式將石峁遺址展現在故宮館內，館方更邀請藝人張智霖錄製廣東話聲音導賞。

展覽獲中銀贊助，列為國慶75周年活動之一，展期由9月25日至明年2月7日，成人門票100元，特惠門票50元（適用包括全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士等）。