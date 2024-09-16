灣區熱搜：商改酒政策要求：最少經營酒店8年

橫琴當局印發的申請指南列明，批准申請因素包括方案價值、申請人背景與實力及從事相關行業的經驗、項目位置是否符合合作區整體產業規劃等。申請者須為單一產權人、申請酒店最少要經營8年，房間不少於50間，房間實用面積不小於13平方米，並要配備酒店大堂、餐廳等。

澳門中原地產資深董事何兆恆分析，政策可促進澳門與橫琴旅遊資源互補，從地產角度，酒店租金收入較寫字樓高，酒店帶來的人流亦有助促進周邊商戶經營。

走在政策前 橫琴國貿罰億元

其實在「商改酒」推出前，橫琴就有商廈未經允許改作酒店，包括本報走訪的橫琴國貿大廈。資料顯示，橫琴當局2019年9月向大廈開發商珠海藍琴公司發出行政處罰決定書，指其在未取得建設工程規劃許可證下，擅自於6至27樓共476戶辦公用房加建廚房、洗手間及浴室，沒收1.14億元（人民幣，下同）違法收入並罰款490萬元。決定書指出，當時大部分房間已售出，無法改正拆除。

事隔5年後，據記者觀察，大廈6至27樓仍維持酒店格局，有人打掃房間；在旅遊平台網頁可搜索最少4間公司在上址經營公寓，視乎房型每晚房費約300至600元不等，部分門外放有快遞或外賣，顯示有人住宿。