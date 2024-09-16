灣區熱搜：澳門需求減 橫琴口岸商廈半幢空 代理稱區內市淡 政府允閒置建築改酒店救亡

空層荒蕪零裝潢 餘層變出租公寓

以鄰近橫琴口岸、2018年6月底建成的橫琴國貿大廈（下稱橫琴國貿）為例，記者早前現場走訪發現，橫琴國貿共有45層，除其中6層為防火層不能出租，餘下39層中有20層完全空置，其餘19層現為出租公寓。以空置層數計算，商廈空置率達51.3%。

橫琴國貿微信公眾號介紹，該廈由珠海藍琴發展有限公司開發，建築面積13萬平方米，除了商舖、辦公及商務用途外，天台還設空中直升機停機坪。但雖已建成6年，不單半數樓層空置，空置樓層環境仍相當「原始」。記者沿走火樓梯由最高的45樓逐層觀察，31至45樓內部全為灰色水泥牆身，沒任何裝潢，腳下地磚未鋪，抬頭是外露的水管及電線槽走線，各層升降機大堂貼有用白紙列印的樓層編號。本應是景觀最佳、最具租賃優勢的高層辦公室卻荒蕪一片。

由於大廈人流冷清，保安相對不甚嚴密，橫琴國貿地下原設置4處出入口，但除作為出租公寓接待處的北門大堂稍有裝潢，其餘3處均是水泥牆身。地舖亦全未租出，貼着「旺舖招租」告示。

鄰街商廈三成空置 共享辦公室近滿

與橫琴國貿一街之隔、步程5分鐘的橫琴國際商務中心（下稱橫琴ICC）一期則相對好些。橫琴ICC建成於2019年，一期分南北塔兩幢各29層高。記者以顧客身分隨地產代理參觀，其中南塔8樓及9樓為共享辦公室，地產代理稱佔用率已達95%。觀察所見，共享辦公室絕大部分間隔已有企業進駐，且有人辦公，包括內地社交媒體小紅書、影片網站bilibili等。

至於其他樓層出租情况，地產代理稱橫琴ICC目前空置率約三成，已進駐的包括科企、商會及地產商等大型企業。而從大堂「水牌」所見，南北塔各樓層大多數有公司租用，例如珠海萬達商業管理集團租了其中一整層；另外澳門中華總商會廣東辦事處亦租用了兩個相連單位。而且比起橫琴國貿的「原始感」，橫琴ICC的空置辦公室帶有基本裝修，牆已髹白、鋪有地磚及假天花。地下1至4樓的商場也有銀行、瑜伽店、連鎖食肆，包括大型粵菜品牌金悅軒等，不過仍有舖位招租，例如2樓有14個舖位閒置，1樓則15個舖位有商戶、6個空置。

代理：澳門寫字樓亦有空置

澳門中原地產資深董事何兆恆表示，橫琴確有不少商廈辦公室空置，因橫琴與澳門相鄰，以往橫琴功能是吸納從澳門溢出的辦公室需求，但在環球高息等環境下，由澳門伸延到橫琴的業務減少，辦公室需求下降。他亦指出，澳門商廈主要租戶為政府部門，而澳門本地近年有興建政府大樓，導致澳門寫字樓亦有空置，加上橫琴有一些可免費進駐的孵化中心予創業者，橫琴辦公室需求進一步減少。不過他預料，在「商改酒」政策推出後可望盤活商用單位需求，空置情况會好轉（見另稿）。

明報記者