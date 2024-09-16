葉兆輝：尋短非自身問題 家校需討論

校長籲「三層機制」恒常化

教育局推行應對學童自殺的三層應急機制，輔導教師協會主席兼中學校長何玉芬認為幫助大，建議恒常化。葉提醒，學童自殺不等於精神健康問題，數據顯示10名輕生學生只有兩人見過醫生，當中亦僅四成呈抑鬱徵狀，認為更重要是社會給師生建立關係所需的時間與空間，建構幸福校園，讓學生感到安全、開心、被接納。

為應對學生無望感，何玉芬指家校應從小協助孩子建立對未來的盼望感，包括推行生涯規劃教育，讓孩子從小接觸一個更廣闊的世界，「看到人生有很多不同的可能」，避免以成績做一個人的價值指標。另外，她稱所任職學校會用科技增加學習互動，以及從兩測兩考改為3次大評估，騰出時間讓學生參與情緒教育等。

至於基層家庭或因工時長影響親子關係，何玉芬稱該類家長普遍珍惜與子女共處時間，舉例學校每年臨近派成績表，會讓學生提前準備一項在該學年感到自豪的時刻，與教師家長分享，「由子女分享學習情况」，建立學生的自我效能感及親子關係。

何玉芬建議家長減少查看家長群組信息，甚至「狠心」退出群組，以免下意識與別人子女比較太多。