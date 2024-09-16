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港聞二

連日兩少年墮樓亡 師友獻花發文悼念

【明報專訊】15歲少年前日（14日）在元朗牡丹街康德閣墮樓身亡，其好友在網上平台抒發感受，亦有同校師生及朋友到大廈對開悼念，放下鮮花、零食及汽水等，以表心意。

據悉，少年事前一晚回家並無異樣，家人亦沒聽過任何學校欺凌或感情問題，自殺原因仍有待調查。另外昨凌晨屯門屋苑發現一名少年倒臥大廈對開，懷疑從天台墮下。

15歲少年事前無異樣

康德閣樓下對開昨午擺滿一束束鮮花，部分夾有心意卡，鮮花旁亦放滿零食和多支汽水。少年的好友在網上平台發帖文抒發感受，亦在該位置拍合照，指他們對現實難以接受，「我哋真係好掛住你」，帖文下方不少網友留言，着他要保重，「有事就搵人傾下」。

兩男生均無遺書

前日早上7時44分，警方接獲住戶報案，發現有人倒臥在元朗牡丹街15至23號一平台。救援人員當場證實該名15歲男生死亡，經初步調查後相信他從天台墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因仍待驗屍後確定。

另外，昨凌晨3時許，警方接獲屯門掃管笏瑜翠街9號瑜翠園的保安報案，發現一名13歲少年倒臥在上址對開，懷疑從高處墮下。

警員接報到場，事主當場證實死亡，經初步調查後相信事主為上址住戶，從大廈天台墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。

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