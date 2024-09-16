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港聞二

消委籲業界主動檢討設冷靜期

【明報專訊】舒適堡結業喚起公眾關注應否規管預繳消費。消委會總幹事黃鳳嫺認同需要檢視是否加強規管，但本港目前經濟不明朗，仍需在業界承受能力與執法所需社會資源取平衡。她提及健身業近年不少轉型至月費、不提供私人教練等經營模式，投訴數量下跌，認為業界可即時自行檢討，設立「殷實的冷靜期」，「萬一逼到政府要立法監管，對你們（業界）沒有好處」。

消委會截至昨午6時接獲3982宗相關投訴，涉總金額近1.34億元，平均每宗近3.4萬元。金額最高一宗近182萬元，最低一宗99元。

特首李家超前日稱，商經局會留意和研究冷靜期方向。黃鳳嫺日前在無綫《講清講楚》表示，以往預繳式消費集中在健身和美容行業，認為如要設立冷靜期，可針對處理。她稱不同地方規管健身行業的法例都不同，但大方向包括前期銷售手法、預繳期限金額、是否設冷靜期、取消交易的條件等。

無期限 籲舊客勿急續約

舒適堡灣仔分店上周改由「HEALTHY」品牌接手經營，公司背景未明。黃透露未能聯絡到HEALTHY，消委會曾與舒適堡聯絡人會面兩次，對方未能回覆所有問題，「大家睇到、聽到嘅嘢，都係我哋聽到嘅資訊」。對於新品牌要求舊客簽署《申請取代舒適堡提供剩餘服務同意書》，黃指條款混亂，提醒消費者同意書未定簽署期限，可待確定新舊公司接替方式、新投資者身分、有否附加條款等再決定。

相關字詞﹕預繳式消費 黃鳳嫺 消委會 舒適堡結業 舒適堡

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