勞處接670舒適堡僱員求助 促僱主簽「無力償還書」 加快員工申破欠基金

孫玉菡籲僱員簽新約前悉條款

孫玉菡稱，勞工處設有破欠基金，相關員工可申請取回基金規範下的特定款項，包括欠薪及遣散費等。他呼籲舒適堡負責人簽署「無力償還書」，加快申請程序；重申不簽署仍可處理申請，惟須經勞資審裁處及法庭程序，需時較長。

對於舒適堡灣仔分店上周四（12日）以「HEALTHY」品牌重開，孫玉菡提醒前僱員，若考慮加入新公司，即與新僱主簽訂新合約，需留意合約詳情及要求，以及了解清楚新公司與前僱主之間的欠薪及遣散費如何處理。

鄧家彪說，根據現有機制，僱員被迫停工放無薪假4周後，即可視為變相解僱，可追討欠薪、代通知金及遣散費，再到勞審處排期處理。他提及勞工處已協助加快排期，期望可於下月初入稟，但仍需經聆訊及支付期，再入稟高等法院要求頒令公司清盤，破欠基金才能正式啟用。

郭偉強：假結業案例曾惹糾紛

鄧家彪料整個過程需約5個月，即舒適堡僱員或明年1月底後始取得有關款項；若僱主簽署無力償還書，僱員可省卻部分程序，包括毋須到勞審處證明僱主無力償還款項，料可加快1至3個月時間，呼籲僱主盡快遣散僱員或填妥聲明書。

工聯會郭偉強表示，仍未了解新公司背景，亦未悉會否接收所有僱員，或負責相關欠薪等，提醒僱員盡快向勞工處求助。他提及多年前曾有酒樓「假結業」，新品牌的公司由新舊董事組成，最終亦需到勞審處「拗數」。

工聯會日前表示，接獲逾400宗僱員求助個案，當中超過100宗申索，涉及金額超過1500萬元。翻查資料，截至去年12月，破欠基金的累積盈餘近72.6億元。