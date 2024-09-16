明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

北區擬引再造水冲廁 料年省4800萬

【明報專訊】2022年本港耗用約10.66億立方米食水，約5.8%用來冲廁。為減少耗用食水冲廁，政府引入再造水，目標供應約52萬名古洞北及粉嶺北新發展區居民使用，每年可節省約2200萬立方米食水，約相等於節省4800萬元。水務署會檢視再造水供應的發展，在技術可行和合乎成本效益下，把再造水供應至其他新發展區，包括洪水橋/厦村和元朗南發展區等，長遠目標是循環再用水及海水冲廁由現時覆蓋85%人口增至90%。

發展局長甯漢豪昨發表網誌，交代政府引入再造水進展，引述水務署工程項目統籌（工程管理）李駒廷說，自1950年代，香港廣泛使用海水冲廁，但部分內陸地區遠離海岸，居民目前仍用淡水冲廁。

再造水染藍助識別 料供應52萬人

渠務署於2019年展開石湖墟污水處理廠原址重建工程，增加污水處理量，並將處理污水的水平由原來2級升至3級；污水經進一步處理，例如加入次氯酸鈉，成為再造水。石湖墟再造水廠今年3月投產，現供應再造水予上水3間學校及4個屋苑。由於再造水無色無味，水務署會加入藍色食用色素，讓用戶識別，防止錯誤接駁喉管。

網誌表示，水務署預計古洞北新發展區及粉嶺北新發展區全部用戶入伙後，再造水廠每日再造水產量可增至7.3萬立方米，供應予約52萬人使用，為香港每年節省約2200萬立方米食水，相等於8800個標準泳池容量。

水務署指出，現時每立方米食水成本約10元，再造水則約7.8元，如以2200萬立方米再造水代替食水冲廁，年省逾4800萬元。李駒廷稱，再造水與海水化淡一樣，不受極端天氣變化影響，令整個水資源組合變得多元化。

安達臣道中水重用系統年底供水

水務署亦正積極發展中水重用，即從浴室、廚房洗滌盆和洗衣機等收集的水，經處理後用來冲廁等。該署在安達臣道石礦場用地發展區正興建中水重用系統，處理居民的中水用來冲廁，預計今年底起分階段供水。

上 / 下一篇新聞