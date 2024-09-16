北區擬引再造水冲廁 料年省4800萬

【明報專訊】2022年本港耗用約10.66億立方米食水，約5.8%用來冲廁。為減少耗用食水冲廁，政府引入再造水，目標供應約52萬名古洞北及粉嶺北新發展區居民使用，每年可節省約2200萬立方米食水，約相等於節省4800萬元。水務署會檢視再造水供應的發展，在技術可行和合乎成本效益下，把再造水供應至其他新發展區，包括洪水橋/厦村和元朗南發展區等，長遠目標是循環再用水及海水冲廁由現時覆蓋85%人口增至90%。
發展局長甯漢豪昨發表網誌，交代政府引入再造水進展，引述水務署工程項目統籌（工程管理）李駒廷說，自1950年代，香港廣泛使用海水冲廁，但部分內陸地區遠離海岸，居民目前仍用淡水冲廁。
再造水染藍助識別 料供應52萬人
渠務署於2019年展開石湖墟污水處理廠原址重建工程，增加污水處理量，並將處理污水的水平由原來2級升至3級；污水經進一步處理，例如加入次氯酸鈉，成為再造水。石湖墟再造水廠今年3月投產，現供應再造水予上水3間學校及4個屋苑。由於再造水無色無味，水務署會加入藍色食用色素，讓用戶識別，防止錯誤接駁喉管。
網誌表示，水務署預計古洞北新發展區及粉嶺北新發展區全部用戶入伙後，再造水廠每日再造水產量可增至7.3萬立方米，供應予約52萬人使用，為香港每年節省約2200萬立方米食水，相等於8800個標準泳池容量。
水務署指出，現時每立方米食水成本約10元，再造水則約7.8元，如以2200萬立方米再造水代替食水冲廁，年省逾4800萬元。李駒廷稱，再造水與海水化淡一樣，不受極端天氣變化影響，令整個水資源組合變得多元化。
安達臣道中水重用系統年底供水
水務署亦正積極發展中水重用，即從浴室、廚房洗滌盆和洗衣機等收集的水，經處理後用來冲廁等。該署在安達臣道石礦場用地發展區正興建中水重用系統，處理居民的中水用來冲廁，預計今年底起分階段供水。