周六逾34萬港人北上 餐飲業料中秋生意遜去年

入境處數據顯示，上周六（14日）內地訪港旅客錄得約7.9萬人次，與前一周相若，另有約42.9萬人次港人出境，撇除港珠澳大橋口岸，有34.4萬人次經各口岸北上，港珠澳大橋亦錄得4.2萬人次港人出境。

邵家輝：內地受落小紅書宣傳 促擴一簽多行

邵家輝向本報表示，旅發局近日在「小紅書」以短片和懶人包等形式宣傳中秋舞火龍和無人機等活動，「內地很buy（受落）這套」，認為未來可繼續利用本地文化體驗宣傳香港。他說上周六尚未正式踏入內地長假，期望這幾天會有多些內地客訪港，惟料仍難追上離港人數，重申建議盡快推行大灣區「一簽多行」來港，以便利更多旅客。

旅遊促進會總幹事崔定邦說，昨日南下香港的高鐵整體滿座，並以其營運的精品酒店為例，近日預訂接近爆滿。不過他指出，廉價酒店一般預訂情况較佳，期望整體酒店業在中秋檔期入住率可達八成。

指舞火龍僅個別受惠 中秋套餐價縮水

黃家和稱，除受北上消費和外遊影響外，本港整體消費力減弱，預計餐飲業今年中秋整體生意額較去年下跌，以中秋正日為例，去年業界錄得2.8億元生意額，預料今年跌至2.5億元。他說有些酒樓以往推出5000多元的中秋套餐，今年改推3000至4000元套餐，而消費力疲弱亦可見於月餅銷情，經濟不景較少人買月餅送禮，令不少酒樓今年沒有推出自家品牌月餅。

黃認為無人機和舞火龍等表演只可帶動個別地區人流，其他地區仍然冷清，且無人機表演已非新猷，「吸引力是否這麼大也存疑」。