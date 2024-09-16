明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

「幼小同盟」一周年 活動規模幼兒體驗增

【明報專訊】保良局推出「幼小同盟」政策一周年，屬下幼稚園及小學可共享校園設施及資源。保良局教育總主任（學前教育及小學）劉志聰樂見政策帶動幼小學生互動，並豐富雙方的學習經歷。有幼稚園校長稱，以往礙於學校空間不足，家長講座需分批或線上舉行，現時可借用小學禮堂，學生也可參與同區直資小學的游泳比賽，幼稚園高班（K3）學生從小學生身上學到照顧低年級生的技巧。

小學校舍大 廣邀家長參與

位於屯門的保良局田家炳兆康幼稚園，有7間最高各容納40人的課室，還有戶外室內操場、唱遊室等。校長張鳳媚說，全校逾500名學生，惟以往因空間不足，「不敢搞具規模講座」，每次亦只能邀請每名學生其中一名家長出席，難以推動家長教育。今年6月，校方與同區的保良局志豪小學合作，在小學禮堂舉行「怎麼說孩子才會聽」座談會，吸引逾200名幼小家長參與。

幼兒體驗小學生活 化退縮為力量

幼小銜接方面，她稱幼稚園帶領高班（K3）幼兒到區內的保良局方王錦全小學參與「升小體驗活動」，幼兒可嘗試行樓梯上課室，並由小學老師帶領做手工、上音樂課等。張鳳媚稱，活動對小孩升小的「心理過渡」尤其重要，「到陌生地方他們會很害怕，甚至哭，亦會退縮」，稱「幼小同盟」增加幼小交流，「小朋友已經習慣，也會將所有退縮化為力量，並正向地面對所有事」。

保良局志豪小學校長李秀蘭表示，與鄰近的保良局廖烈正幼稚園合作，讓幼小學生到該校園圃參與種植。她稱，學校以往小四起才推行服務學習，但政策讓初小生也有機會助人，帶領幼稚園生種植。

保良局助理教育總主任黃嘉雯稱，幼稚園和小學在政策下共享資源，亦可合辦中華文化等各類活動（見表）。被問到出生率持續下跌，政策是否為帶動幼稚園收生，劉志聰稱政策旨在提升保良局學前及小學的教學服務質素，為學生帶來裨益，或順帶吸引家長選校。他表示，目前很多位於公共屋邨等的幼稚園校舍條件不理想，有見部分屬下小學有泳池、劍擊場、單車徑等設備，冀釋放小學空間，讓幼小學生也可以跑跑跳跳。

相關字詞﹕小學 幼稚園 保良局 幼小同盟

上 / 下一篇新聞