「幼小同盟」一周年 活動規模幼兒體驗增

小學校舍大 廣邀家長參與

位於屯門的保良局田家炳兆康幼稚園，有7間最高各容納40人的課室，還有戶外室內操場、唱遊室等。校長張鳳媚說，全校逾500名學生，惟以往因空間不足，「不敢搞具規模講座」，每次亦只能邀請每名學生其中一名家長出席，難以推動家長教育。今年6月，校方與同區的保良局志豪小學合作，在小學禮堂舉行「怎麼說孩子才會聽」座談會，吸引逾200名幼小家長參與。

幼兒體驗小學生活 化退縮為力量

幼小銜接方面，她稱幼稚園帶領高班（K3）幼兒到區內的保良局方王錦全小學參與「升小體驗活動」，幼兒可嘗試行樓梯上課室，並由小學老師帶領做手工、上音樂課等。張鳳媚稱，活動對小孩升小的「心理過渡」尤其重要，「到陌生地方他們會很害怕，甚至哭，亦會退縮」，稱「幼小同盟」增加幼小交流，「小朋友已經習慣，也會將所有退縮化為力量，並正向地面對所有事」。

保良局志豪小學校長李秀蘭表示，與鄰近的保良局廖烈正幼稚園合作，讓幼小學生到該校園圃參與種植。她稱，學校以往小四起才推行服務學習，但政策讓初小生也有機會助人，帶領幼稚園生種植。

保良局助理教育總主任黃嘉雯稱，幼稚園和小學在政策下共享資源，亦可合辦中華文化等各類活動（見表）。被問到出生率持續下跌，政策是否為帶動幼稚園收生，劉志聰稱政策旨在提升保良局學前及小學的教學服務質素，為學生帶來裨益，或順帶吸引家長選校。他表示，目前很多位於公共屋邨等的幼稚園校舍條件不理想，有見部分屬下小學有泳池、劍擊場、單車徑等設備，冀釋放小學空間，讓幼小學生也可以跑跑跳跳。