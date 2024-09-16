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屬校收生足 保良局：不能靠食老本 料學童跌勢不會扭轉 須保持優質教學

【明報專訊】近年學生人口萎縮，不少學校面對收生挑戰。保良局為本港歷史悠久的辦學團體之一，現有24間幼稚園和24間小學，其教育總主任（學前教育及小學）劉志聰接受本報專訪稱，屬下幼小學生逾2.5萬人，當中小學屬校現時不受「縮班」影響，但稱屬校仍要繼續奮鬥，保持優質教學，不因「招牌靚」而食老本。

明報記者 鄧佾文、黃嘉妍

劉志聰說，根據政府推算，適齡入讀小學的人口由現年約5萬，幾年後下跌至3萬多，並預視跌勢持續，「不會有突破」。他稱屬下小學現時不受縮班影響，但深信「沒有老本可以食」，需持續提供優質教學。其中保良局推動「幼小同盟」政策，冀發揮優勢（見另稿）。

指班數質素不掛鈎 直資校收生續增

保良局設20間津貼及4間直資小學，《小學概覽》顯示，當中22間本學年可開辦4班或5班小一。劉說並非按小一班數定奪小學是否「合格」，個別開班較少的屬校也有特色，舉例辦科學活動出色，「我覺得也很巴閉」。至於直資屬校，他透露各校申請入讀人數按年增長，將軍澳陸慶濤小學、屯門圓玄小學的收表量明顯上升。

人才子女英文較遜 曾辦課程助適應

近年政府推動不同輸入人才計劃，亦為學校開拓新生源。劉志聰表示，暫未統計多少專才子女入讀屬校，估計高小插班申請相對多，「但（一間學校）不會有3位數字的空缺（學額）等人來插班入讀」。他續說，這批新來港學生較擅長中文和數學，英文或較遜色，保良局曾開辦「啟動課程」，有照顧剛抵港學童的經驗。

服務保良局近40年，劉志聰回顧曾任屬校小學的教師、主任、校長等多個崗位，多年來見證教育界風浪，其中一役是千禧年代「殺校潮」。在2005年9月，全港首有半日、全日制學校合併，劉志聰正是其中保良局朱正賢小學（下午）的校長，該校與另一辦學團體的田心谷六村公立學校合二為一，回想過來，他形容是不少學校「被殺到片甲不留」之際，成功逃出生天。

囑他校合併後 還須家長信任

時至今天，連續兩學年有津小被「派0班」小一，不少人認為學界仍然瀰漫着「縮班殺校」陰霾。劉志聰稱，屬下小學現時沒有合併計劃，但憑當年累積的經驗，認為若其他學校選擇以合併為出路，最關鍵和最困難在於合併之後如何讓家長投下信任一票，以及讓別人知道學校「係得嘅」。

談及幾年前移民潮，有高小學生退學，亦有年輕教師離職，劉稱屬校現已回復穩定，形容「不覺得有什麼退學潮」，教學團隊亦已穩定下來。劉志聰又說，早年保良局積極申請新校舍、推行新的教育服務或開設直資學校，「但到今天很坦白說，大家知道香港的學生只會愈來愈少，我不相信會再有些全新的小學、幼稚園再推出來要我們申請，（或者）很少了」，未來辦學方針會專注於提升教學質素。

相關字詞﹕幼稚園 小學 保良局 殺校 縮班

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