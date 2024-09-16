新版涵詐騙盜竊案 警《青少年罪行誌》再派中小學

警方已印刷5萬本攻略，本月會派發予全港近1000間中小學、近20間辦學團體和近200間青少年服務機構。

稱派攻略有效滅罪

蕭澤頤：涉重罪者沒增

香港專業教育學院（IVE）觀塘分校後山今年7月檢獲化學品，4名13至15歲初中男生被捕，涉管有爆炸品及無牌藏有槍械等。被問及如何防範青少年觸犯相關罪行，蕭澤頤稱青少年涉及嚴重罪案的情况並非嚴重，無出現升幅，強調若出現類似案件會針對處理，尤其了解背後有否特別原因、青少年有否受人驅使或利用，以杜絕有關情况。

根據警方數據，涉及10至20歲青少年的詐騙案，今年上半年錄得288人，較去年同期增約32.7%，當中涉及青少年被人利用，租售戶口予他人收取騙款，惟青少年未必意識到是洗黑錢，疑犯僅以「租出戶口能賺取一千幾百元」利誘。蕭澤頤說，第三冊攻略加入警方就相關案件申請加刑的內容，期望青少年知悉行為嚴重，提高警惕。

今年首半年分別有160和125名青少年因干犯雜項盜竊及店舖盜竊被捕，較去年同期升約56.9%及28.9%。警察公共關係部高級警司黃冰冰表示，第三冊攻略納入5項較值得社會關注的青少年罪行，包括網絡風險之深偽技術和網絡詐騙、網絡風險之性罪行、詐騙及洗黑錢罪行、盜竊及行劫，配合真實個案及法庭判辭，協助家長及教師掌握罪行元素，教導青少年避免誤墮法網。