社協指失業基層增 工會同促檢視輸勞

社協今年7至9月訪問713名基層市民，近六成受訪者表示最大困難為房屋問題，其次為收入低、入不敷支。就業方面，基層家庭主要就業者失業比率為18.7%，就業不足為9.4%，27.3%有全職工作；「其他家庭成員」亦有54%失業、60.6%就業不足。

工會：有僱主為聘外勞 砌詞拒聘本地人

社協表示，疫後基層收入不升反跌，經濟不景氣加上輸入外勞政策，直接影響基層勞工就業機會。最近建造業輸入勞工計劃第五輪配額申請全部不獲批，社協副主任施麗珊表示冀政府檢視裝修、餐飲、零售及倉務等其他就業不足的行業，「看看就業不足率、失業率，某些行業是否要暫停輸入（外勞）」。

零售、商業及成衣業總工會亦在今年4至8月訪問177名工友，結果顯示逾四成受訪工友認為過去一年經濟不佳對收入和工作機會造成影響，逾六成認為擴闊輸入外勞會影響收入及工作機會。工會指今年首季失業率有輕微升幅，有僱主為聘請外勞，會以各種藉口拒絕招聘本地求職者，促請政府重新檢視輸入外勞政策，包括停止26個非技術或低技術職位輸入外勞等。

孫玉菡重申會把關 「外勞不減僱主成本」

對於有組織指基層失業率較以前高、有僱主寧聘外勞不聘本地人、外勞政策有否需審視之處，孫玉菡昨日回應時重申僱主透過補充勞工優化計劃聘請外勞是有嚴謹程序，除了4星期本地招聘，僱主亦須就每名外勞向政府支付每月400元作僱員再培訓徵款，並向外勞支付不低於相類職位中位工資的薪金及負責其住宿開銷，因此聘請外勞不會令僱主節省成本。

孫強調政府會就輸入外勞嚴格把關，若僱主的確沒辦法聘請足夠本地人，可申請外勞補足。

對於早前多名建造業外勞指遭管理公司剋扣工資，他重申已設立專責小組，由勞工處、發展局及執法部門代表跟進，若發現違法，定必追究。