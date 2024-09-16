明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

3年免費網上測試 助辨腦退化患者 年屆60每大一歲 認知及格率低一成

【明報專訊】賽馬會耆智園和中大醫學院去年12月起推出為期3年的賽馬會「智康健」腦退化檢測及社區支援計劃，利用免費網上認知測試及培訓逾百私家醫生，以辨識腦退化症患者及提供後續治療訓練。中大早前已蒐集部分測試數據，逾6000名參與者中，年滿60歲的有逾三成需進一步做認知評估，並發現年滿60歲者每大一歲，認知能力及格率會低一成，即更大可能患腦退化。

暫6000人參與 三成續需評估

計劃昨日正式啟動，推行至2026年11月。中大醫學院早前為計劃開發「中大網上認知測試」應用程式，透過15分鐘問答，例如辨認文字等，初步評估測試者是否可能患腦退化症，使他們及早求醫。去年12月至今逾6000人參與測試，三成需進一步認知評估；年滿60歲的佔約八成半，33.2%需進一步認知評估。

教育程度低 「需關注」者較多

研究透過長者群組發現，參加者被評為「需要關注」的機率會隨年齡增加，而教育程度是腦退化症風險因素之一，例如小學或以下程度的長者約有2600人，當中近半「需要關注」；大專或以上程度則有近800名長者參與，但只約一成「需要關注」。賽馬會耆智園總監、中大醫學院內科及藥物治療學系教授郭志銳解釋，因腦部的資訊儲備量會隨年齡減少，教育程度高的人或因思考答案及解決問題的方法較靈活多變，因此表現較好。

郭志銳估計目前本港約10萬人患腦退化症，而截至8月計劃有141宗個案轉介醫生診治，62宗確診。他形容網上測試是方便、求診門檻較低的途徑，達到「及早檢測、及早確診、及早介入」，冀最終透過測試發現1600宗個案。

郭志銳相信社會有患者不願求醫的情况，除了因輪候專科需時及私家診所收費高昂，由於腦退化症是逐漸病發，患者會習慣病症帶來的變化，導致不察覺自己有腦退化症，同時或會因面子問題不主動求醫，「無人會肯話我個腦有問題要睇醫生」。他提醒市民勿寄望長者「自投羅網」，應多關注長者生活變化。

個案：接觸機構到治療僅需一月

照顧者馮太表示，去年開始發現丈夫行為有異樣，經常忘記事情例如關石油氣、物件放置的地方及外出關門等。她稱從網上得知上述計劃，從丈夫與機構接觸，直到與醫生會面、診斷及藥物治療，過程只需一個月，形容計劃能讓患者及早接受治療。

勞福局長孫玉菡出席計劃啟動禮致辭稱，香港已步入「老齡社會」，料10年後年滿65歲者增至230萬，佔人口近三成，冀繼續透過醫、社、學三方合作，面對人口老化挑戰。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕賽馬會耆智園 中大醫學院 長者 腦退化 智康健

上 / 下一篇新聞