3年免費網上測試 助辨腦退化患者 年屆60每大一歲 認知及格率低一成

暫6000人參與 三成續需評估

計劃昨日正式啟動，推行至2026年11月。中大醫學院早前為計劃開發「中大網上認知測試」應用程式，透過15分鐘問答，例如辨認文字等，初步評估測試者是否可能患腦退化症，使他們及早求醫。去年12月至今逾6000人參與測試，三成需進一步認知評估；年滿60歲的佔約八成半，33.2%需進一步認知評估。

教育程度低 「需關注」者較多

研究透過長者群組發現，參加者被評為「需要關注」的機率會隨年齡增加，而教育程度是腦退化症風險因素之一，例如小學或以下程度的長者約有2600人，當中近半「需要關注」；大專或以上程度則有近800名長者參與，但只約一成「需要關注」。賽馬會耆智園總監、中大醫學院內科及藥物治療學系教授郭志銳解釋，因腦部的資訊儲備量會隨年齡減少，教育程度高的人或因思考答案及解決問題的方法較靈活多變，因此表現較好。

郭志銳估計目前本港約10萬人患腦退化症，而截至8月計劃有141宗個案轉介醫生診治，62宗確診。他形容網上測試是方便、求診門檻較低的途徑，達到「及早檢測、及早確診、及早介入」，冀最終透過測試發現1600宗個案。

郭志銳相信社會有患者不願求醫的情况，除了因輪候專科需時及私家診所收費高昂，由於腦退化症是逐漸病發，患者會習慣病症帶來的變化，導致不察覺自己有腦退化症，同時或會因面子問題不主動求醫，「無人會肯話我個腦有問題要睇醫生」。他提醒市民勿寄望長者「自投羅網」，應多關注長者生活變化。

個案：接觸機構到治療僅需一月

照顧者馮太表示，去年開始發現丈夫行為有異樣，經常忘記事情例如關石油氣、物件放置的地方及外出關門等。她稱從網上得知上述計劃，從丈夫與機構接觸，直到與醫生會面、診斷及藥物治療，過程只需一個月，形容計劃能讓患者及早接受治療。

勞福局長孫玉菡出席計劃啟動禮致辭稱，香港已步入「老齡社會」，料10年後年滿65歲者增至230萬，佔人口近三成，冀繼續透過醫、社、學三方合作，面對人口老化挑戰。

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