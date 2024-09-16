創辦人24歲 三度創業

他利用這段時間重拾書本，先後完成了中六和高級文憑課程。另一方面當推廣員，在超市推銷清酒等日本商品。由於他推銷每種日本商品之前都做足功課，上網搜尋資料，所以業績十分理想，很快就升為銷售經理。因為工作關係，他認識了長居香港的日本貿易商人小林政貴。之後，他還在理工大學轄下的香港專上學院修讀副學士課程。不過，其間他創辦了另一間公司，分身乏術。讀了半個課程之後，唯有暫時休學，專心創業。

先從香港到日本旅遊入手

這次他和小林政貴合作創辦Travel AI，時間就更重要，至今已投入接近100萬元。在青年企業家發展局（YDC）主辦的「『敢闖。敢創』創業比賽」中，該公司獲「青企局優秀創業意念獎」。現時，除了4名華人研發團隊之外，該公司的其他員工都在日本，主要與不同的旅遊業者商討合作。

黃海表示，當「香港至日本」這個第一階段的業務上軌道之後，就可以在短時間內，再複製出「台灣至日本」和「韓國至日本」這兩個新服務。然後，再複製出「香港至台灣」、「日本至台灣」、「韓國至台灣」等。