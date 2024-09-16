創辦人24歲 三度創業

【明報專訊】Travel AI行政總裁黃海現時24歲，在17歲時因家中出現事故，被迫輟學工作。為了應付租金和生活費，那時他每日工作大約20小時，返3至4份全職、兼職和「炒散」工作。其中一次到一家酒吧「炒散」工作，本來應該有5名散工上班，卻有4人失場，只有他一人到場，勉強應付所有顧客。在那個酒吧老闆鼓勵下，2017年底起他自己當起「蛇頭」。高峰期一共有13間食肆和酒店找他介紹散工，和他合作的「炒散」者逾250人。只是，後來爆發社運和新冠疫情，飲食業陷入困境，他的「炒散」中介公司由盛轉衰，最終不得不結束。
他利用這段時間重拾書本，先後完成了中六和高級文憑課程。另一方面當推廣員，在超市推銷清酒等日本商品。由於他推銷每種日本商品之前都做足功課，上網搜尋資料，所以業績十分理想，很快就升為銷售經理。因為工作關係，他認識了長居香港的日本貿易商人小林政貴。之後，他還在理工大學轄下的香港專上學院修讀副學士課程。不過，其間他創辦了另一間公司，分身乏術。讀了半個課程之後，唯有暫時休學，專心創業。
先從香港到日本旅遊入手
這次他和小林政貴合作創辦Travel AI，時間就更重要，至今已投入接近100萬元。在青年企業家發展局（YDC）主辦的「『敢闖。敢創』創業比賽」中，該公司獲「青企局優秀創業意念獎」。現時，除了4名華人研發團隊之外，該公司的其他員工都在日本，主要與不同的旅遊業者商討合作。
黃海表示，當「香港至日本」這個第一階段的業務上軌道之後，就可以在短時間內，再複製出「台灣至日本」和「韓國至日本」這兩個新服務。然後，再複製出「香港至台灣」、「日本至台灣」、「韓國至台灣」等。
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