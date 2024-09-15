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林正財稱三層機制有效 應撥資源預防篩查

【明報專訊】為及早識別及支援高自殺風險學生的「三層應急機制」運作至今年底屆滿，將作階段總結檢視是否延長。精神健康諮詢委員會主席林正財昨表示，當局已聘請顧問檢視機制，料今年內完成研究，初步發現約250宗由校長轉介有嚴重精神健康需要的個案中，逾半數人情况屬中度以下，僅約10宗實屬緊急或嚴重個案。他稱機制有效，令有需要學童可盡快獲接見精神科醫生及專業人士，認為日後可檢討機制的分層工作，亦應投放更多資源先做好預防及篩查，以承載不同學童的需要。

可檢討機制分層工作

港大防止自殺研究中心早前公布的數字顯示，2023年15歲以下青少年自殺率按年上升2.2倍至2.9倍，為10年新高。林正財昨在港台節目《星期六問責》表示憂慮，指新冠疫情後學生回校上課，或因過去未能建立社交關係，以及追趕課業等而加重精神壓力。

林稱，顧問團隊正分析學童自殺的成因，初步了解成因複雜且涉學業壓力、家庭關係、網上欺凌及感情等多方面問題。他又說，社交媒體的出現亦容易令學童有不同壓力，認為需在家庭、學校及社區建立緊密安全網預防問題。

另外，政府上月起在3個地區康健中心或康健站推出「健康心靈先導計劃」，為18歲以上會員提供精神健康初步評估。林正財表示，計劃有助在基層醫療層面及早篩查和跟進病情輕微者，視乎成效冀可擴至18區推行。對於公立醫院精神科輪候時間長達近兩年，林稱以往分層工作不夠精細，所有患者均轉介至精神科醫生，而半年以上的輪候時間對精神病患者而言「已是過長」，認為需按委員會早前制定的三層機制，僅讓精神科醫生處理病情嚴重患者，輕微或中度患者則應留在社區，交由朋輩輔導及社群力量等支援。

相關字詞﹕健康心靈先導計劃 三層應急機制 精神健康

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