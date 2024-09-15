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李家超：社區藥房中醫續增資源 施政報告10．16公布 稱落區盼了解基層醫療成績

【明報專訊】特首李家超昨日「落區」到黃大仙，參觀區內社區藥房、中醫服務中心及康健中心，他見傳媒表示，將於10月16日（周三）公布任內第三份《施政報告》，並說政府在社區藥房的配置、中醫方面會繼續增加資源。他又說經過兩年《施政報告》的經驗，認為重點是決定資源調配和政策優次，今次落區正是希望聽清楚市民看法，以助他決定資源運用，此行有助他決定在醫療方面推動哪些政策。

李家超昨日落區後在社交平台發文，逐一交代在參觀機構交流的情况，稱此行是為撰寫新一份《施政報告》加入更多角度，冀了解地區康健中心的運作情况和效果。他在活動後見傳媒總結落區體驗時表示，在《施政報告》諮詢期間，他舉辦了40多場諮詢會及兩場地區諮詢會，今次落區希望可與不同社區人士傾談，了解他們生活，聽取他們的意見，他也希望可了解政府在基層醫療的成績。

他昨早到黃大仙一間社區藥房視察，聽取職員講解，他稱所到的社區藥房由非牟利機構營運，最常提供的服務是免費康健、藥物諮詢，藥劑師會為街坊提供疾病風險評估，也會為長期服藥人士提供一對一藥物諮詢，街坊亦可在藥劑師指導下於藥房購買非處方藥物。

康健中心應做好樞紐角色 統籌區內公私醫

之後李家超一行人分別到訪同區的中醫服務中心及地區康健中心，指後者應做好樞紐角色，應起到統籌基層社區內公私營醫療機構、不同社會組織醫療服務的作用，助完善醫療網絡。他表示，政府會加大社區藥房的配置及資助，並不斷增加投放中醫方面的資源，包括基層醫療和中醫住院服務，希望盡量中西醫配合，並配合基層醫療的整個配套去提供服務。

最後一站他參加了一個地區團體舉辦的中秋午宴，與區內長者及關愛隊成員慶祝國慶75周年及中秋節，他說席間聽到不同市民在很多方面向他反映意見，他亦更了解市民希望政府優先處理的問題。

批美經貿辦法案純政治 毁商業活動

另外，體育專員黃德森上任一年便辭職，李家超表示理解其個人決定，強調政府在體育發展方面不遺餘力，並提到，希望由副司長在某些大型活動，包括體育活動，參與統籌工作，他稱諮詢期間都聽到相關意見，政府將會落實。

就美國眾議院通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，李家超批評法案純粹出於政治目的，希望打壓中國和香港的發展，指破壞正常的商業活動，只有政治自己賺到政治本錢，要「埋單」的卻是商界，包括美國商界，希望美國停止再用類似手段破壞正常商貿活動和往來。

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