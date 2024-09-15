無菌實驗一染菌功盡廢 人才要求高 訓練時長

陳家亮說，神經認知行為研究需購買額外的設備，同時對人才要求更高，他並指自閉症、情緒病不似其他疾病可有客觀標準可量化，「腫瘤可以話縮小咗幾多」，而神經認知行為的研究絕非「老鼠好似開心咗就判斷某隻菌有效」，需透過嚴格的國際標準去判斷小鼠病情是否改善，訓練相關人才需要花許多時間。

面試畫直線看注重細節否 「一啲彎都唔得」

「比如會叫佢哋（應徵者）畫一條直線，睇邊個係attention to details（注重細節），係一啲彎都唔可以有。」香港微生物菌群創新中心總監黃秀娟強調，招募神經認知行為定菌實驗室人員時非常嚴格，他們需具備高度專注力、注重細節等特質。她形容這類人才很難得，慶幸已招募數人，包括具實驗動物研究、獸醫背景的人才。

本報記者早前到訪研究團隊的實驗室，進入時須穿上經消毒的防護衣，並要戴手套、口罩、頭套，及換上專用鞋，連錄音筆和手機亦要放進透明膠套。實驗室只容許研究人員單向行走，當他們由培養小鼠的區域前往為小鼠進行行為測試的實驗區，中途必須經過全身消毒。

實驗區擺放兩個被塑料膜套住的立架，塑料膜中有兩個「袖筒」供研究人員伸手做實驗。香港微生物菌群創新中心科學主任李福基說，塑料膜的開口處有膠圈，進一步隔絕污染，而在進行實驗前，需將小鼠連同培養箱浸泡在消毒水10分鐘，亦需快速移動小鼠，以減少其與外界的接觸。