造影機失靈案病人仍危 伊院設專家組調查

盧寵茂：檢討時不止看機器 也看人員

正常情况下血管造影劑會顯示病人腦血管實時影像，醫管局上周四（12日）公布事件稱，事發時醫生正為病人注射生物膠水止血，惟血管造影機屏幕未正常顯示膠水於血管的流向，醫生發現異常後立即停止手術，其後再試用造影機掃描時發現有生物膠水出現在病人腦內其他血管，病人小腦血管出血。廠商事後派人檢查，儀器後台操作紀錄顯示手術時段內曾未正常釋出X光射線。

另外，醫衛局昨推出醫健通「e+生活」健康挑戰平台，用戶可參與不同健康挑戰，記錄日常活動水平及累積健康積分。首個挑戰遊戲「e+去公園」昨啟動，玩家需透過手機鏡頭於康文署轄下200多個指定公園搜尋和「捕捉」虛擬角色和收藏品。醫衛局稱遊戲以學童為主要對象，鼓勵學生與家長朋友同參與。