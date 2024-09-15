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造影機失靈案病人仍危 伊院設專家組調查

【明報專訊】伊利沙伯醫院小腦動靜脈畸形的六旬男病人上周一（9日）接受栓塞治療手術時，因血管造影機異常未能實時顯示影像，生物膠水流至其他腦血管造成出血，至昨日仍危殆。醫衛局長盧寵茂昨稱，初步調查看到血管造影機釋放能量過程中出現少少障礙，而一個手術涉複雜流程，牽涉很多人操作，檢討事件時不會只看機器問題，亦會檢討工作人員，包括醫生、護士和X光技師於手術流程有否遇到不理想地方。院方會成立專家小組，邀請腦外科及介入科專家加入全面調查，檢討手術流程中病人為何會流血及血管阻塞的問題。

盧寵茂：檢討時不止看機器 也看人員

正常情况下血管造影劑會顯示病人腦血管實時影像，醫管局上周四（12日）公布事件稱，事發時醫生正為病人注射生物膠水止血，惟血管造影機屏幕未正常顯示膠水於血管的流向，醫生發現異常後立即停止手術，其後再試用造影機掃描時發現有生物膠水出現在病人腦內其他血管，病人小腦血管出血。廠商事後派人檢查，儀器後台操作紀錄顯示手術時段內曾未正常釋出X光射線。

另外，醫衛局昨推出醫健通「e+生活」健康挑戰平台，用戶可參與不同健康挑戰，記錄日常活動水平及累積健康積分。首個挑戰遊戲「e+去公園」昨啟動，玩家需透過手機鏡頭於康文署轄下200多個指定公園搜尋和「捕捉」虛擬角色和收藏品。醫衛局稱遊戲以學童為主要對象，鼓勵學生與家長朋友同參與。

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