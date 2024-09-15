明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

警搗最大宗固態冰毒 家俬貨櫃藏2.1億元貨

【明報專訊】警方根據線報及深入調查，於一批美國船運抵港貨物檢獲335公斤冰毒及55公斤可卡因，市值逾2.1億元，為警方破獲歷來最大宗固態冰毒案，並以涉嫌販運危險藥物拘捕26歲馬來西亞男子，相信他收取約5萬元報酬以遊客身分來港潛伏約一年籌備販毒。

拘大馬漢 一年屢來港兼租倉

毒品調查科署理警司張鶴峯稱，早前發現有跨國販毒集團將毒品藏於家具，從美國經貨船運港。目標貨物上周二（10日）抵達葵涌貨櫃碼頭，警方連同海關檢查，櫃內有14板共245個紙箱，載有沙發、椅桌、書架及家具部件，其中3板共25箱內藏毒品，包括294包共335公斤冰毒及55公斤磚狀可卡因。

貨櫃其後在警方監控下經合法物流公司提取存倉，上周四（12日）再送往元朗橫洲福喜街一鐵皮倉，一名男子收貨及拆貨，警方遂上前拘捕該大馬籍男子，檢獲鎅刀等拆貨工具，以及電子磅及真空袋等毒品包裝工具。被捕者一年前起多次以遊客身分入境，將暫控一項販運危險藥物罪，案件明早在屯門裁判法院提堂。

毒品調查科高級督察唐為國表示，初步調查相信有人在馬來西亞受利誘重複來港，分批籌備事前工作包括租倉、準備拆貨等，亦負責拆貨及分類毒品。據了解，被捕者收取約5萬元負責整項工作，於一年前租用該鐵皮倉，倉內未見其他貨物，暫未發現他逾期居留。警方將繼續調查毒品供應本地還是轉口，並追緝集團成員。

籲物流業提高警惕

唐稱，集團利用與香港較少聯繫的外國人販毒，亦將販毒過程「斬件」，增加追查難度，暫未發現利用外國人犯案有增加趨勢，會密切留意不同販毒手法。他批評販毒集團利用全球化物流網絡及本港物流業隱藏販毒，呼籲業界提高警惕。

相關字詞﹕販毒 毒品調查科 冰毒

上 / 下一篇新聞