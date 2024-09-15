警搗最大宗固態冰毒 家俬貨櫃藏2.1億元貨

拘大馬漢 一年屢來港兼租倉

毒品調查科署理警司張鶴峯稱，早前發現有跨國販毒集團將毒品藏於家具，從美國經貨船運港。目標貨物上周二（10日）抵達葵涌貨櫃碼頭，警方連同海關檢查，櫃內有14板共245個紙箱，載有沙發、椅桌、書架及家具部件，其中3板共25箱內藏毒品，包括294包共335公斤冰毒及55公斤磚狀可卡因。

貨櫃其後在警方監控下經合法物流公司提取存倉，上周四（12日）再送往元朗橫洲福喜街一鐵皮倉，一名男子收貨及拆貨，警方遂上前拘捕該大馬籍男子，檢獲鎅刀等拆貨工具，以及電子磅及真空袋等毒品包裝工具。被捕者一年前起多次以遊客身分入境，將暫控一項販運危險藥物罪，案件明早在屯門裁判法院提堂。

毒品調查科高級督察唐為國表示，初步調查相信有人在馬來西亞受利誘重複來港，分批籌備事前工作包括租倉、準備拆貨等，亦負責拆貨及分類毒品。據了解，被捕者收取約5萬元負責整項工作，於一年前租用該鐵皮倉，倉內未見其他貨物，暫未發現他逾期居留。警方將繼續調查毒品供應本地還是轉口，並追緝集團成員。

籲物流業提高警惕

唐稱，集團利用與香港較少聯繫的外國人販毒，亦將販毒過程「斬件」，增加追查難度，暫未發現利用外國人犯案有增加趨勢，會密切留意不同販毒手法。他批評販毒集團利用全球化物流網絡及本港物流業隱藏販毒，呼籲業界提高警惕。