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港聞

港聞二

前身東華臨時竹棚 見證鼠疫天花

【明報專訊】香港於近代疫症擔當重要角色。現時位於地盤一角的東華痘局拱型牌坊及奠基石，本身是傳染病醫院的一部分，19世紀末先後見證在港爆發的鼠疫及天花疫症，至二戰後痘局拆卸，僅剩下牌坊和奠基石，現時存放位置並非原來地點。網上資料大多顯示，東華痘局1910年建成，不過長春社高級事務經理李少文翻查政府文件，發現1897年東華已於痘局原址設立臨時分局，旁邊為政府的堅尼地城醫院，至1903年改建為「東華疫症醫院」（簡稱「東華疫院」），1910年因應疫情再改為「東華痘局」，1938年交還政府，1950年代拆卸。

因鼠疫獲批建院 再變天花醫院

李少文稱，「東華痘局」前身為「東華疫院」，與19世紀末香港爆發大規模鼠疫有密切關係。根據政府檔案，鼠疫期間東華在加惠民道的政府醫院旁設立東華的臨時分局，本身只是一個臨時竹棚，非永久用途。東華1899年向政府申請將分局改建為永久建築，讓染疫華人入住私家病房，不用到廣州醫治，最終獲批，造價4.4萬元的東華疫院1903年開幕，時任港督卜力出席開幕儀式。東華疫院為一幢紅磚文藝復興風格的建築物，可供60人留醫。

李少文稱，東華疫院用作治療鼠疫的時間很短，政府1909年批准疫院再改建為主要醫治天花的醫院，亦即東華痘局，1910年建成啟用。但由於入住痘局的天花患者大部分選擇以中醫方法治療，而當時中醫療法對天花效用有限，政府曾發表報告，1901至1935年間入住痘局的天花病人死亡率為47.2%，而接受政府西醫療法的死亡率為15.25%。

由於痘局開始殘破，東華1938年將痘局交還政府，後來因戰爭關係，政府未有按計劃在1940年拆卸痘局。根據政府測量圖，痘局於1950至1959年之間拆卸。1978年4月，東華痘局拱門被發現位於東側空地，當時該地正準備動工興建東華三院百年大樓；奠基石則被發現於加惠民道休憩處。市政局取得東華三院同意後，1978年通過撥款1.4萬元將拱門及奠基石遷移至現址堅尼地城巴士總站休憩處，一直至今。

（城市保育）

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