現址起樓 百載東華痘局遺構遷海旁 「政府文物地點」無例管環團憂損毁 地署：已提發展商

明報記者 馬耀森

痘局戰後拆 拱門奠基石1979移現址

東華痘局歷史最早可追溯至1897年，原位於現今堅尼地城加惠民道。古蹟辦表示，東華痘局二戰後拆卸，拱門及奠基石獲保留，1979年遷移至現址，即堅尼地城巴士總站休憩處。該拱門及奠基石已納入古蹟辦界定的「政府文物地點」名單，受行政措施保護。

靠地契保護文物 重置須經古蹟辦

古蹟辦稱，按照地契條款，東華痘局的拱門及奠基石將於與該地段相鄰的公眾休憩空間重置，而重置方案須取得古蹟辦同意。發展商已向古蹟辦提交重置方案，相關工程尚未進入移除拱門和奠基石的階段。古蹟辦會與該拱門及奠基石的管理部門商討，重置工程完成後加設資訊牌，介紹東華痘局拱門及奠基石歷史。

與法定古蹟及歷史建築不同，政府文物地點由古蹟辦界定，沒評級。根據古蹟辦網頁，截至2022年5月有48個政府文物地點，大部分是早年用作標示界線的界石，例如維多利亞城界石、新九龍界石等，東華痘局拱門及奠基石在文物名單中分別佔頭兩位。所有新工務工程項目的倡議者和工務部門，均須研究項目會否影響政府文物地點，如有影響便須做文物影響評估，並訂定緩解措施。

地盤擺有機器建材 署方：已圍欄分隔

有西環居民上月中發現堅尼地城巴士站休憩處被圍封，地盤擺放鑽探機及建材，拱門及奠基石被膠欄杆圍起。長春社高級公共事務經理李少文本月5日與本報記者到上址，發現地盤以鐵絲網圍封，內裏擺放水馬及建築材料，拱門與奠基石亦被圍起，地盤外有吊臂將建材運入地盤。

長春社：現址非原位 不反對搬要小心

李少文稱，東華痘局拱門與奠基石現時位置本非原位（見另稿），不反對遷移，但擔心保護措施不足，工程期間或會損毁文物；又稱政府早前曾表示，拱門及奠基石會遷移至對出的海濱長廊，認為是理想地點，搬遷過程亦要小心處理，建議遷移完成後在旁加設解說牌，讓公眾得知昔日抗疫歷史。

翻查資料，政府2016年修訂堅尼地城及摩星嶺分區計劃大綱草圖，將東華痘局拱門及奠基石所在地及毗鄰的巴士站，由「未決定用途」改劃為住宅（甲類）用途。

城規會文件顯示，東華痘局拱門及奠基石為政府文物地點，建議遷往對出的海旁公園，以便更好保存。政府去年為該幅地皮招標，由會德豐地產以17.2億元投得。本報向會德豐查詢何時動工及如何重置拱門及奠基石，截稿前未獲回覆。

地政總署回覆稱，根據地契條款，除非事先獲得古蹟辦書面許可，否則發展商不得破壞、移除或干擾該地段內的拱形牌坊和奠基石。地契條款亦訂明，發展商須在現有巴士站搬遷後，將牌坊和奠基石重置於相鄰的公眾休憩空間。港島西及南區地政處9月5日派員視察，認為發展商已用圍欄分隔牌坊和附近空地的建築材料，沒違反地契條款。

（城市保育）