乙鏈患者曾訪7區街市 疑涉淡水魚批發 當局巡長沙灣批發市場採樣化驗

衛署前晚公布爆發兩死

石湖墟魚販：上月底洗檔派單張

中心表示，於上月28及29日到較早發病個案曾到訪的街市，包括石湖墟街市蒐集樣本化驗。石湖墟街市淡水魚檔東主林先生向本報記者憶述，8月27日後有人員到場向每名魚販派發印有關於ST283資訊的紙張。數日後，有檢測人員到其攤檔檢走一塊淡水魚魚肉，其後到每個魚檔掃拭砧板及刀採集樣本，並詢問魚檔人員是否有發燒等症狀，同日下午再有人員到場以漂白水洗地及擦抹魚檔內外。他說不知道哪一魚檔樣本與個案脗合，不見有魚檔淡水魚被銷毁及帶走。

患者無人屬業界 死者年過70

食環署回應稱，9月11日及12日為石湖墟街市內所有淡水魚檔清潔消毒。防護中心回覆稱，9月13日始得悉石湖墟街市一個零售淡水魚檔內採集的環境樣本和魚樣本ST283基因序列型與部分個案脗合。

防護中心披露更多患者資料，27名病人當中沒有從事魚販、養漁相關工作，當中兩人需進一步確認病發前的暴露史，其餘在發病前皆曾處理或接觸淡水魚。兩名死者分別為75歲女及74歲男，當中一人有長期病患，而中心正向醫管局索取另一人的進一步臨牀資料。

中心綜合流行病學調查結果及基因分析結果後，認為是次ST283群組與淡水魚有關，由於病人遍佈各區，認為受影響的淡水魚並非來自個別街市，而可能涉及批發層面。現階段調查發現個案曾到訪7區共14個街市，不排除涉及的街市會隨個案數字上升而增加。中心已聯同食環署加強相關街市的清潔消毒，並監察從業員健康狀况。

曾祈殷倡乙鏈列須呈報病

翻查資料，本港近4年有3次侵入性乙型鏈球菌爆發，集中於9至10月，3次爆發至少11人死亡。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為，3次ST283集中在9至10月爆發因夏季水溫升高，有利細菌在養殖場繁殖。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，政府可考慮將ST283納入《預防及控制疾病條例》內須呈報傳染病，要求所有醫生若發現懷疑或證實個案，須通知衛生防護中心，以作流行病學監察及控制。他又建議衛生署應盡早公布相關資訊，提醒市民感染乙鏈的病徵。他引述外國文獻稱，如患者未獲及時並適切抗生素治療，死亡率可達三成至五成。