乙鏈患者曾訪7區街市 疑涉淡水魚批發 當局巡長沙灣批發市場採樣化驗

【明報專訊】侵入性乙型鏈球菌ST283近月再度在港爆發，至今證實27人感染，當中兩人死亡。衛生防護中心昨晚回應本報查詢稱，由於感染個案曾到訪分佈全港7區共14個街市，當局懷疑有問題的淡水魚或涉及批發層面，而中心前日得悉石湖墟街巿一個零售淡水魚檔的樣本基因序列與個案脗合後，隨即聯同漁護署到供應該魚檔的長沙灣淡水魚批發市場視察，並採集環境樣本化驗分析。
衛署前晚公布爆發兩死
石湖墟魚販：上月底洗檔派單張
中心表示，於上月28及29日到較早發病個案曾到訪的街市，包括石湖墟街市蒐集樣本化驗。石湖墟街市淡水魚檔東主林先生向本報記者憶述，8月27日後有人員到場向每名魚販派發印有關於ST283資訊的紙張。數日後，有檢測人員到其攤檔檢走一塊淡水魚魚肉，其後到每個魚檔掃拭砧板及刀採集樣本，並詢問魚檔人員是否有發燒等症狀，同日下午再有人員到場以漂白水洗地及擦抹魚檔內外。他說不知道哪一魚檔樣本與個案脗合，不見有魚檔淡水魚被銷毁及帶走。
患者無人屬業界 死者年過70
食環署回應稱，9月11日及12日為石湖墟街市內所有淡水魚檔清潔消毒。防護中心回覆稱，9月13日始得悉石湖墟街市一個零售淡水魚檔內採集的環境樣本和魚樣本ST283基因序列型與部分個案脗合。
防護中心披露更多患者資料，27名病人當中沒有從事魚販、養漁相關工作，當中兩人需進一步確認病發前的暴露史，其餘在發病前皆曾處理或接觸淡水魚。兩名死者分別為75歲女及74歲男，當中一人有長期病患，而中心正向醫管局索取另一人的進一步臨牀資料。
中心綜合流行病學調查結果及基因分析結果後，認為是次ST283群組與淡水魚有關，由於病人遍佈各區，認為受影響的淡水魚並非來自個別街市，而可能涉及批發層面。現階段調查發現個案曾到訪7區共14個街市，不排除涉及的街市會隨個案數字上升而增加。中心已聯同食環署加強相關街市的清潔消毒，並監察從業員健康狀况。
曾祈殷倡乙鏈列須呈報病
翻查資料，本港近4年有3次侵入性乙型鏈球菌爆發，集中於9至10月，3次爆發至少11人死亡。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為，3次ST283集中在9至10月爆發因夏季水溫升高，有利細菌在養殖場繁殖。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，政府可考慮將ST283納入《預防及控制疾病條例》內須呈報傳染病，要求所有醫生若發現懷疑或證實個案，須通知衛生防護中心，以作流行病學監察及控制。他又建議衛生署應盡早公布相關資訊，提醒市民感染乙鏈的病徵。他引述外國文獻稱，如患者未獲及時並適切抗生素治療，死亡率可達三成至五成。