涉病房廁內雞姦病友 中年漢被捕 兩人同屬葵涌醫院精神科 受害人26歲

院方：非常關注 已分開病房

葵涌醫院表示，前晚約9時半有病房護士接獲通知，兩名成年男病人懷疑在病房洗手間內作出猥褻行為。病房護士得悉後立即跟進及調查，並通知警方。警方其後在病房拘捕其中一名病人。

據了解，涉事兩名男病人均為該院精神科病人，事發時有病人在醫院洗手間內洗澡後，發現被捕人及受害人無著褲，被捕人從後抱着受害人，下半身有移動的猥褻動作，於是通知護士。受害人稱在不情願下作出有關行為，院方職員即時分開二人並報警，由醫生檢查。

2017年類似事件 醫局專組檢討

翻查資料，醫管局在2017年曾因有兩間醫院發生精神科病人被非禮事件，成立專家小組檢視病房運作，並提出改善建議，包括制定策略及指引，以辨識及保護缺乏自我照顧能力的病人、加強識別高風險易受傷害的病人、加強巡視精神科病房、檢討病房人手安排等；長遠研究改善病房設計，並檢視現時未成年病人入住精神科病房的安排等。

當年醫管局亦成立專責小組，全面審視公立醫院精神科病房整體運作程序與人手安排，並邀請外國專家參與檢討工作。

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