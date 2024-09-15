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編程學會系統遭黑客入侵 會員資料被竊 認存漏洞

【明報專訊】香港編程學會昨晚在社交平台發文表示，學會系統懷疑遭黑客入侵，學會亦在昨早接報有關資料泄漏事件，遭竊取的資料包括會員聯絡資料等。學會表示已先暫停伺服器、找出漏洞及修補，並會即時停止任何會員遞交其聯絡資料，以策安全，直至另行通知。截至昨晚，學會網站暫未能顯示頁面。

私隱署：無收通報 會主動了解

個人資料私隱專員公署回覆查詢表示，無收到相關機構的資料外泄事故通報，公署會主動聯絡相關機構了解事件。

香港編程學會表示，據初步查證，懷疑事件涉及黑客行為，勸喻和懇求曾經查閱該遭竊資料者盡快刪除及停止轉發。學會又表示，今次資料泄漏事件涉及會方網絡安全漏洞，會方有義務保護各會員的資料，因此向各受影響會員致歉，並承諾會避免同類事情再次發生。

籲獲資料者删除及停轉發

翻查資料，香港桂冠論壇委員會和香港芭蕾舞團的電腦系統去年9月分別遭黑客攻擊，私隱公署早前發表調查結果，裁定兩機構無採取可行保障資料措施，違反《私隱條例》規定，向兩機構發出執行通知，指示糾正。

個人資料私隱專員鍾麗玲早前表示，正研究修例，直接處罰違反《私隱條例》的機構，例如引入行政罰款機制，按資料外泄事故性質、資料敏感度和影響程度等因素，釐訂罰款金額。

相關字詞﹕私隱專員公署 黑客入侵 香港編程學會

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