編程學會系統遭黑客入侵 會員資料被竊 認存漏洞

私隱署：無收通報 會主動了解

個人資料私隱專員公署回覆查詢表示，無收到相關機構的資料外泄事故通報，公署會主動聯絡相關機構了解事件。

香港編程學會表示，據初步查證，懷疑事件涉及黑客行為，勸喻和懇求曾經查閱該遭竊資料者盡快刪除及停止轉發。學會又表示，今次資料泄漏事件涉及會方網絡安全漏洞，會方有義務保護各會員的資料，因此向各受影響會員致歉，並承諾會避免同類事情再次發生。

籲獲資料者删除及停轉發

翻查資料，香港桂冠論壇委員會和香港芭蕾舞團的電腦系統去年9月分別遭黑客攻擊，私隱公署早前發表調查結果，裁定兩機構無採取可行保障資料措施，違反《私隱條例》規定，向兩機構發出執行通知，指示糾正。

個人資料私隱專員鍾麗玲早前表示，正研究修例，直接處罰違反《私隱條例》的機構，例如引入行政罰款機制，按資料外泄事故性質、資料敏感度和影響程度等因素，釐訂罰款金額。