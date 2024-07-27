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港聞二

韋志成：市建局發債120億杯水車薪

【明報專訊】市建局上月宣布展開土瓜灣馬頭圍道／落山道發展項目，涉112個業權，有業主稱有發展商數年前出價每呎1.8萬元收購。市建局行政總監韋志成表示，過去兩三年樓價下跌約三成，現在收購呎價不能達到1.8萬元水平，受影響業主若非抱着炒樓心態，所獲賠償應能在附近找到適合樓宇搬遷。另外，市建局早前發債120億元，韋形容只是杯水車薪，單靠發債無法解決市區更新問題。

稱馬頭圍道項目

收購呎價不能達1.8萬

韋志成接受有線新聞節目《有理有得傾》訪問稱，當局在訂定收購呎價時，會沿用公開抽籤找7名測量師評估的方法，他們會盡量尋找一個「貼市」價錢，定下價錢後，會剔走最高和最低價錢，用剩下5個價錢計算平均數，因此收購呎價非由市建局自己訂立。他說根據過往經驗，逾九成業主接受當局收購價，餘下處理不到的業權，很多是業主已逝世或遺產手續未辦妥，令收購拖延。

市建局連續兩年錄得虧損，上月宣布發行3筆合共120億元債券。韋稱2017年市建局曾在油麻地及旺角做規劃研究，當時處理3000多幢樓宇，即使樓價下跌，估計亦需約9000億元，因此120億元僅杯水車薪。他透露，去年局方申請借貸上限升至250億元，這次發債120億元，餘下130億元融資方式尚在研究，或包含發債和銀團貸款，未來或會到倫敦等地發美元債。

市區更新難靠發債 要創造資源

被問市建局未來5年多個重建項目預計開支800億元，是否需向政府申請提高借貸額，韋說市區更新不能依靠發債，而是要創造資源，將一些無法使用的地積比和資源釋放出來。他說未來兩年項目僅需300億元，目前局方有180億元現金流，若加上120億元借貸，可以應付；若要完成所有已啟動項目則需近600多億元，除發債外，或將已完成項目投入市場招標，以填補資金空缺。至於規劃中但未啟動項目，則視乎市况推遲啟動。

首置完成歷史任務否 還看房局

另外，首置盤煥然懿居第三座賣剩87伙，韋在now新聞節目《大鳴大放》受訪稱，若用現時樓價，打折後售價將與很多現時新私樓相若，更可能較先前已賣單位低，對之前的買家來說當然不太好，故暫未有重售計劃。至於首置是否已完成歷史任務，他說要由房屋局決定。

相關字詞﹕煥然懿居 首置 土瓜灣馬頭圍道/落山道 市建局

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